40 durchsuchte Objekte im In- und Ausland, 14 Haftbefehle, 28 Tatverdächtige: Ermittlern ist am Dienstag ein Schlag gegen den internationalen Rauschgifthandel gelungen. Im Fokus standen Tatverdächtige aus dem Raum Berlin.

Deutschen und internationalen Ermittlern ist ein Schlag gegen den internationalen Rauschgifthandel gelungen. Dabei sind die Staatsanwaltschaft Berlin und das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag wegen des Verdachts von Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz mit Verhaftungen und Durchsuchungen gegen eine Gruppe von Tatverdächtigen aus dem Raum Berlin vorgegangen. An der international konzertierten Aktion waren neben Strafverfolgungsbehörden in Berlin und Dortmund auch Ermittlungsdienststellen in Lettland und Spanien beteiligt.

Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, haben die Beamten mehr als 40 Objekte im In- und Ausland durchsucht, dabei wurden 14 Haftbefehle vollstreckt und insgesamt 28 Tatverdächtige ermittelt. Sie stammen überwiegend aus Deutschland, aber auch aus der Türkei, Griechenland, dem Irak, Georgien, der Ukraine, Lettland und Kolumbien.