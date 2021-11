Im Tarifkonflikt bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Berlin ruft Verdi die Beschäftigten von Mittwoch an für acht Tage zum Warnstreik auf. Der Streik soll am Freitag, den 19.11., enden. Das teilte Verdi am Montag in einer Pressemitteilung mit. Von dem erneuten Streik werden Kitas, Beratungs- und Betreuungseinrichtungen der Awo in der Hauptstadt betroffen sein.