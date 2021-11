Bei einem Feuer in einem Wohnblock für altersgerechtes Wohnen in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ist am Montagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen.



Die Feuerwehrleitstelle in Cottbus konnte auf rbb-Anfrage noch keine Angaben zur möglichen Brandursache machen. Die Ermittlungen laufen. Ein Sprecher sagte, die Identifikation der Leiche sei schwierig gewesen. Der Mann sei offenbar nicht nur an einer Rauchvergiftung gestorben.



20 weitere Bewohnerinnen und Bewohner wurden von einem Notartz untersucht. Alle haben das Feuer aber ohne Verletzungen überstanden.