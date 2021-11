Deutlich mehr Weidetiere gerissen - Wenn der Wolf bis fast ins Dorf kommt

Die Wolfspopulation in Brandenburg wächst rasant, und damit auch die Zahl der Weidetiere, die ihnen zum Opfer fallen. Die Rudel kommen auf ihren Raubzügen mittlerweile fast bis in die Dörfer. Von Thomas Rautenberg

Rinderzüchter Jens Schreinicke ist auf den ersten Blick ein bodenständiger Kerl: schwere Arbeitsschuhe, Jeans, ein kariertes Flanellhemd und darüber eine ärmellose Weste. Seine Hände hat er lässig in die Hosentaschen gesteckt, ein paar Hühner laufen um seine Füße herum. Den 49-Jährigen bringt kaum etwas aus der Ruhe - es sei denn, es geht um die Wölfe. Denn die haben seine Jungrinder angegriffen, und zwar gleich hinten auf dem Hof, keine 20 Meter vom Haus entfernt. Das Blöken der Kühe hatte ihn geweckt und er wusste sofort: Da ist was nicht in Ordnung. "Ich bin nachts raus und habe mit der Taschenlampe geschaut. Erst am Morgen hat mir dann der Tierarzt gesagt, dass bei dem Rind nichts mehr zu machen sei. Das hat schon wehgetan." Den finanziellen Verlust für sein Jungrind bekommt der Landwirt ausgeglichen. Selbst die Tierarztkosten übernimmt das Land – das hofft Schreinicke zumindest.

Der Wolf kommt fast bis ins Dorf

Schreinickes Weide für die handaufgezogenen Jungrinder liegt nicht irgendwo in der Pampa - sie ist mitten in Stücken, einem Ortsteil von Michendorf, nur ein paar Kilometer vom südlichen Autobahnring A10 entfernt. Die Kirche, der Dorfkrug und die Feuerwehr - alles ist in Sichtweite. Trotzdem hat hier der Wolf zugeschlagen. In den vergangenen neun Monaten sind in Brandenburg 947 Nutztiere bei Wolfsattacken verletzt oder getötet worden. Im gesamten Jahr 2020 waren es noch 805 Weidetiere, wie Schafe, Ziegen oder Kühe. Den signifikanten Anstieg der Risszahlen erklärt das zuständige Landesamt für Umwelt vor allem mit der wachsenden Zahl der in Brandenburg lebenden Wolfsrudel. Wölfe sind streng geschützt, sie haben keine natürlichen Feinde und ihre Population erhöht sich dadurch jährlich um rund 35 Prozent. Wissenschaftler nennen das ein exponentielles Wachstum. Immer häufiger werden Wolfsattacken auf Nutztiere in Gegenden registriert, in denen es bislang nur sporadisch zu Rissvorfällen kam. So auch im Ortsteil Stücken.

Die Akzeptanz steht auf dem Spiel

Gregor Beyer, Geschäftsführer des Forums Natur Brandenburg, sieht sich als Vermittler zwischen den unterschiedlichen Brandenburger Interessensverbänden. Das Forum Natur sucht den Ausgleich zwischen Wolfsgegner und - befürworten, einen Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können. Allerdings wird das immer schwerer, wie Beyer zugibt: "Wir hatten nie eine grundsätzliche Anti-Stimmung gegen den Wolf. Weite Teile der Bevölkerung auch im ländlichen Raum haben gesagt, auch bei den Problemen, die wir mit dem Wolf haben, gehört er doch in unsere Kulturlandschaft." Allerdings reagiere man an politisch verantwortlicher Stelle nicht auf den viel zu großen Bestand an Wölfen: "Dass dort von Politik und auch Umweltverbänden kein Umdenken einsetzt, ist schade", sagt Beyer. "Denn die Akzeptanz für den Wolf steht so auf dem Spiel."

Schutz vor dem Wolf ist für viele zu teuer

Landwirt Jens Schreinicke muss also seine Weidetieren schützen. Herdenschutzhunde aber sind teuer und für ihn keine Alternative, denn wirkliche Sicherheit bringen auch sie nicht. Und Stromzäune, die den Wolf abhalten können? Schreinicke winkt nur ab: "Im Sommer auf jeder Koppel fünf Reihen Draht zu ziehen, die ständig unter Strom stehen – das kann ich gar nicht leisten." Noch dazu muss das Gras unter den Elektrozäunen ständig zurückgeschnitten werden, damit es keinen Kurzschluss gibt. Für viele kleine Unternehmen rechnet sich die Weidehaltung deshalb nicht mehr, und damit geht ein Stück regionale Landwirtschaft verloren, warnt Dirk-Henner Wellershoff, Landwirt und Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg: "Das ist doch genau die Tierhaltung, die wir alle möchten: Draußen in der Natur und extrem tierfreundlich. Da darf sich keiner wundern, wenn die Landwirte genau diese Freilandhaltung abschaffen und die Tiere in den sicheren Stall stellen. Wie lange wollen wir uns das mit anschauen?" Vom Abschuss so genannter Problemwölfe rät der Landesjagdpräsident seinen Jägern allerdings dringend ab. Trifft man das falsche Tier, ist es schon eine Straftat, warnt Brandenburgs Chefjäger.

Wölfe werden den urbanen Raum besiedeln

Jungwölfe werden, wenn sie das Rudel verlassen müssen, nach neuen Jagdgebieten Ausschau halten. Dort wo sie nicht mit anderen Wölfen in Konflikt kommen, und dort wo viel Beute ist - also auch in den stadtnahen Wäldern rund um die Metropole Berlin. Diese Entwicklung komme zwangsläufig, sagt Gregor Beyer vom Forum Natur Brandenburg: Hundert Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt ist der optimale Lebensraum der Wölfe, sagt er. Weidetiere, Mülltonnen und damit Essensreste: immer ein gedeckter Tisch. "Wäre ich Wolf, würde ich hier leben wollen", sagt Beyer.

