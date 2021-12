2G und 3G in Öffis, Gastro und Handel - Kontrolleure werden teils in heftige Redegefechte verstrickt

Mi 01.12.21 | 18:17 Uhr | Von Georg-Stefan Russew

Bild: dpa/Monika Skolimowska

Die BVG hat bei Kontrollen der 3G-Regeln bislang nur wenige Verstöße gegen die Coronaregeln festgestellt. Ein ähnliches Bild in Frankfurt (Oder). Doch Berliner Ordnungsämter melden im Einzelhandel zum Teil heftige Redegefechte. Von Georg-Stefan Russew

Bei stichpunktartigen Kontrollen in den Bussen, U-Bahnen und Trams haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nach eigenen Angaben nur wenige Verstöße festgestellt. Seit dem 24. November gilt im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) die 3G-Regel. Fahrgäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein, wenn sie beispielsweise mit U-Bahn und Co. unterwegs sein wollen.

95 Prozent mit 3G-Nachweis

So standen in den vergangenen Tagen schwerpunktmäßig die Bahnhöfe auf den Linien U6 und U7 im Fokus. Unter anderem wurde an den U-Bahnhöfen Tempelhof und Wilmersdorfer Straße kontrolliert. Allein am Montag und Dienstag wurden hier Nachweise von rund 5.000 Fahrgästen überprüft. Rund 95 Prozent konnten bei diesen Kontrollen einen 3G-Nachweis vorzeigen. Auch in den kommenden Tagen und Wochen würden laut BVG-Vorstand Rolf Erfurt die täglichen Schwerpunktkontrollen an wechselnden Orten fortgesetzt.



Montag und Dienstag 5.000 Nachweise von U-Bahn-Fahrgästen überprüft

Dem Unternehmen zufolge übernimmt in der Regel geschultes Personal aus dem Sicherheits- und Kontrolldienst gemeinsam mit dem Ordnungsamt die Überprüfungen. Nach zunächst anlassbezogenen Kontrollen im Gesamtnetz führe man jetzt zusätzlich tägliche Schwerpunktkontrollen in Kooperation mit der Polizei durch. Die Berliner S-Bahn legte auf Anfrage am Mittwoch noch kein Zahlenmaterial vor. Eine Bahnsprecherin kündigte bis Freitag eine erste Bilanz der 3G-Kontrollen an.

Erste 3G-Kontrollen in den Frankfurter Öffis

Auch in den Öffis von Frankfurt (Oder) waren am Mittwoch erste Kontrollteams unterwegs. Bereitwillig wurden Fahrschein und 3-G-Nachweis, wie etwa der Impfausweis oder das amtliche Impf-Zertifikat per QR-Code, präsentiert. "Das soll vor allem für eine Signalwirkung sorgen", sagte Polizeisprecher Roland Kamenz rbb|24. "Die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen können nur Wirkung entfalten, wenn sie auch umgesetzt und entsprechend kontrolliert würden."

Bei den Stichpunktkontrollen in Frankfurt (Oder) wurden insgesamt 310 Fahrgäste überprüft. Dabei fuhren 14 davon ohne Fahrschein und neun konnten kein 3G-Nachweis vorlegen. Die neun mussten in der Folge sofort Bus und Bahn verlassen. Die Polizei nahm ihre Personalien auf und wird diese an das zuständige Gesundheitsamt weiterleiten. Den Erwischten drohen wegen des Verstoßes Geldstrafen von bis zu mehreren Tausend Euro. Fahrgastverbände hatten sich stets gegen die bundesweite 3G-Regel im Nahverkehr ausgesprochen. Sie sei auch aufgrund von zu wenig Personal nicht konsequent durchsetzbar.

Übergriffe gegen Kontrolleure in Charlottenburg-Wilmersdorf gemeldet

In Bezug auf Kontrollen der 2G- und 3G-Regeln in Gastro und im Einzelhandel meldet der Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf für die vergangene Woche 327 Überprüfungen. Eine Statistik zu festgestellten Verstößen liegt noch nicht vor. "Tendenziell lässt sich aber für die letzte Woche sagen, dass in Gaststättenbetrieben prozentual mehr Feststellungen getroffen wurden als in Einzelhandelsbetrieben", erklärte der zuständige Bezirksstadtrat Arno Herz rbb|24. Zahlen von dieser Woche lägen noch nicht vor.

Leider verliefen die Kontrollen laut Herz nicht immer reibungslos. Immer wieder erfolgten seiner Darstellung nach Übergriffe verbaler und manchmal auch körperlicher Art gegenüber den Mitarbeitenden des Ordnungsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf. "Im Zusammenhang mit den aktuell durchgeführten Kontrollen ist ein Vorfall im Zusammenhang mit einer Kontrolle in einem Barbershop angezeigt worden, bei dem es zu Beleidigungen durch einen Kunden gegenüber den Mitarbeiter:innen kam und das Dienstfahrzeug bespuckt wurde", sagte Herz.

In Spandau auch "zunehmend aggressivere Reaktionen" auf Kontrollen

Auch der Spandauer Leiter des Ordnungsamts, Klaus Sareika, sprach im Kontext der Überprüfungen von "zunehmend aggressiveren Reaktionen", die aber bislang nicht die Schärfe von Übergriffen erreicht hätten. "Meine Mitarbeiter:iinnen sind [...] gehalten, deeskalierend zu wirken, sich im bedrohlicheren Fall zurückzuziehen. Die steigenden Auseinandersetzungen kosten erheblich Zeit, was wiederum zu einer Reduzierung möglicher Kontrollen führt", so Sareika.

Gehäufte Verstöße in Friedrichshain-Kreuzberg

Ähnliches beobachte der Bezirk auch in Friedrichshain-Kreuzberg. Hier habe man bei den Kontrollen "Gesprächsbedarf der Überprüften" und gehäufte Verstöße gegen die jeweils gültige Fassung der Infektionsschutzverordnung festgestellt. Als Ursache dafür will die Bezirksverwaltung häufig wechselnde Corona-Bestimmungen ausgemacht haben, von denen Kunden und Lokalbetreiber oft nichts mehr gewusst hätten.

Sendung: Inforadio, 01.12.2021, 15 Uhr Mit Material von Larissa Mass