Unterwegs mit einer Auszubildenden - Weihnachten auf ambulanter Pflegetour

Fr 24.12.21 | 08:56 Uhr | Von Thomas Rautenberg

rbb/T. Rautenberg Audio: Inforadio | 23.12.2021 | Thomas Rautenberg | Bild: rbb/T. Rautenberg

Rund um Weihnachten und Neujahr freuen sich viele auf ein paar freie Tage. Andere aber müssen arbeiten, beispielsweise in der ambulanten Pflege. Thomas Rautenberg hat einen Pfleger und eine Auszubildende durch Berlin-Köpenick begleitet.

Nina Maibohm rafft schnell ihre Sachen zusammen. Seit einem Jahr macht sie ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft bei der DRK-Schwesternschaft Berlin. Im Moment ist sie bei einem ambulanten Pflegedienst in Berlin-Adlershof eingesetzt. Heute muss sie 14 Patienten besuchen.



Mit dabei ist Robin Wäsch, dessen Eltern den Pflegedienst leiten. Er ist ausgebildeter Altenpfleger und wird Nina bei allem was sie macht über die Schulter schauen. Mit der Behandlungstasche in der Hand und einem Klemmbrett unter dem Arm steht der 29-Jährige in der Tür und will los.



Hilfe kommt nach Hause

Nach 20 Minuten durch den dichten Köpenicker Verkehr und einer gefühlt endlosen Parkplatzsuche kann Robin Wäsch die Wohnung von Edelgard Müller* aufschließen. Den Schlüssel hat er von ihr bekommen. Die ältere Dame, Ende 80, spart sich so einen Weg, der sie viel Mühe kostet. Sie hat Parkinson und geht seit Jahren am Rollator. Frau Müller will erst einmal ins Bad - sie hat noch einen Morgenmantel an. Nina folgt ihr, hilft bei der Morgentoilette und beim Anziehen der Kompressionsstrümpfe. Robin Wäsch kümmert sich derweil um die Erfassung der Einsatzzeiten und sortiert die Tabletten für Edelgard Müller.

Pflegejob war eine gute Entscheidung

2017 hat Robin Wäsch seine Ausbildung als Kranken- und Gesundheitspfleger abgeschlossen - auch beim Deutschen Roten Kreuz, wo Nina heute lernt. Das sei eine gute Entscheidung gewesen, aber auch ein schwieriger Weg, blickt der 29-Jährige zurück. Wenn beispielsweise Menschen von den Ärzten als "austherapiert" bezeichnet werden - sei das nicht ein schrecklicher Begriff?, fragt er. Und die Pfleger müssten dann sehen, wie sie dem Patienten noch helfen könnten. Der junge Mann studiert Pflege-Management an der Berliner Salomon-Hochschule. Er will später den elterlichen Betrieb in Adlershof übernehmen. Bis es so weit ist, hilft er neben dem Studium als Springer aus und betreut dabei auch die Azubis.



Ein flüchtiger Blick auf die Armbanduhr, dann geht er doch ins Bad, um nachzuschauen: "Ich gucke nicht, weil du länger brauchst", sagt er zu Nina, die sich immer noch mit den Kompressionsstrümpfen abmüht. Und doch sagt ihm seine Uhr, dass sie weiter müssen.

In der Wohnung bleiben können, ist das größte Glück

Dann ist es geschafft. Edelgard Müller kommt ins Wohnzimmer. Sie habe extra die schönste Bluse angezogen, sagt sie im Vorbeigehen. Als sie sich hinsetzt, zupft sie mit einer Hand noch ihre Haare zurecht. Edelgard Müller freut sich, dass die ambulanten Pfleger zu ihr nach Hause kommen. Ohne die Hilfe ginge es nicht und wäre sie längst im Heim, erzählt die 89-Jährige. Dabei hat Frau Müller noch Tochter, Sohn und vier Enkel. Aber die Kinder arbeiten, haben nicht viel Zeit. Vor allem die Enkel sehe sie viel zu wenig, klagt sie, aber was soll man machen in Corona-Zeiten? Sie zeigt auf das Sofa. Dort liegt ein Kissen mit den aufgedruckten Bildern ihrer Enkel. "Ich habe sie so immer bei mir", sagt Edelgard Müller und hängt einen Augenblick ihren Gedanken nach.

Die Pflege-Ausbildung hat es in sich

Kurz darauf geht es mit dem Auto des Pflegedienstes schon zur nächsten Adresse. Nina Maibohm liest schon mal in der Krankenakte nach, was der Patient braucht. Die 28-Jährige war als Auszubildende bislang auf der Kinderstation im DRK-Krankenhaus Westend und auf der Gynäkologie- und Geburtshilfestation eingesetzt. Dort also, wo das Leben anfängt, wie sie gern sagt. Nun sitzt sie auf dem Beifahrersitz im Wagen der mobilen Alten- und Krankenpflege. Ein Ausbildungsspagat, der vielen Azubis nicht leichtfällt, an dem auch einige scheitern können. Von den 27 Azubis, die vor einem Jahr mit Nina zusammen gestartet sind, sind noch 14 dabei. Erst kürzlich, sagt Nina, hat wieder eine Mitschülerin aufgegeben: "Für mich ist das schon erschreckend. Wer weiß, wie viele noch vor dem Examen hinschmeißen werden. Damit wird es ein verdammt kleiner Kurs werden am Ende."

Zwischen Parkplatzsuche und Behandlung

An der nächsten Adresse angekommen das gleiche Spiel. Wieder sucht Robin Wäsch einen Parkplatz, wieder werden Runden gedreht. Zwischen zwei Bauwagen findet Robin dann eine winzige Lücke.



Zehn Minuten soll dieser Besuch eigentlich dauert - doch es dauert deutlich länger. Als beide wieder beim Auto ankommen, schweigen beide. Der Mann der Patientin, bei der sie gerade waren, ist überraschend verstorben und sie haben es nicht gewusst, sagt Nina: "Darauf waren wir nicht vorbereitet. Und das geht einem doch ans Herz, wenn die Tränen fließen. Da denkt man schon, ach Mensch." Über 60 Jahre war das Paar verheiratet, jetzt, kurz vor Weihnachten, ist alles zu Ende. Als Nina sich unbeobachtet fühlt, wischt sie sich eine Träne aus den Augen.

Überraschender Weihnachtswunsch

Für den Moment bleibt nicht viel Zeit, den eigenen Gedanken nachzuhängen. Die nächsten Patienten warten. Nina Maibohm wird auch an Heiligabend auf Pflegetour sein. Das erste Weihnachtsfest, bei dem ihre Familie zumindest zeitweise auf sie verzichten muss. Die junge Mutter nimmt es gelassen. Für Töchterchen Lily ist es vor allem wichtig, dass es Geschenke gibt. Und am Nachmittag wird sie dann zu Hause sein. Wer in die Pflege geht, wisse, dass man auch an Feiertagen arbeiten muss, sagt die 28-Jährige. Das lasse sich nicht ändern. Ihr eigener Weihnachtswunsch überrascht. "Parkscheine für die ambulante Krankenpflege. Keine Suche mehr nach einem Parkplatz und mehr Zeit für die Patienten. Das wär's!"



* Name geändert

Sendung:Inforadio, 23.12.2021, 09:25 Uhr