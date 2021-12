Eine 69-jährige Autofahrerin ist am Samstag in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) mit ihrem Wagen auf einen Gehweg geraten und hat dort eine Passantin erfasst. Die 39-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.