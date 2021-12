Zweites Corona-Silvester - Zehn Tipps für ein traditionelles Silvester ohne Knall

Do 30.12.21 | 18:54 Uhr

Bild: rbb/Robert Schneider

Kein Tanzen im Club, keine Partymeile am Brandenburger Tor, Böllern ist vielerorts verboten. Trotzdem gibt es viele Silvester-Traditionen, die auch 2021 funktionieren. Wir haben zehn Ideen für Sie zusammengestellt für den Abschied vom zweiten Corona-Jahr.

Bild: dpa/M. Vennemann

1. Kerzenwachs statt Bleigießen

Henker, Kleeblatt oder doch ein Schiff? Das klassische Bleigießen hat lange für amüsiertes Rätselraten am Silvesterabend gesorgt - wenn abstrakte Formationen die Zukunft vorausdeuten sollten. Seit 2018 darf das übliche Set bestehend aus Bleifiguren und einer kleinen Pfanne zum Erhitzen des Metalls nicht mehr verkauft werden. Die EU hat entschieden, dass die enthaltenen Stoffe zu giftig sind. Alternativ kann man aber auch Kerzenwachs erhitzen und in kaltes Wasser gießen. Und dann kann wieder geraten werden, was 2022 uns wohl bringen wird.

Bild: dpa/B. Wüstneck

2. Glückbringende Neujahrsgrüße

Töpfe voll Klee, Schweinchen aus Marzipan, Fliegenpilze und Schornsteinfeger aus Ton: Anders als zum Jahreswechsel 2020/21 sind Blumen- und Geschenkeläden offen, wo man diese kleinen Glücksbringer für ein besseres 2022 kaufen kann. Der Einzelhandel klagte zuletzt über das miserable Weihnachtsgeschäft - vielleicht bringen Neujahrs-Aufmerksamkeiten Schwung in die Bilanz.

Bild: dpa/B. Roessler

3. Feuerzangenbowle nach Caesars Rezept

Eine Silvesterfeier ohne Feuerzangenbowle ist für viele wie Bockwurst ohne Senf. Immerhin zehn Geimpfte und Genesene dürfen sich dieses Jahr um den brennenden Zuckerhut versammeln. Ungeimpfte müssen sich allerdings auf den eigenen Haushalt plus maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt beschränken. Die klassische Feuerzangenbowle besteht übrigens aus Rum, Rotwein und verschiedenen Gewürzen wie Nelken, Zimt, Orange, Zitrone und Sternanis, plus Zuckerhut zum Anzünden. Laut Überlieferung soll schon Gaius Julius Caesar die Feuerzangenbowle geschlürft haben, Berühmtheit erlangte sie hierzulande aber vor allem durch den gleichnamigen Film von 1944 mit Heinz Rühmann.

Bild: WDR/NDR/A. Aldag

4. "Dinner for one"

Was wäre der Übergang ins neue Jahr ohne ein "Cheerio, Miss Sophie"? Trotz Corona muss in diesem Jahr niemand auf den britischen Humor in "Dinner for one" verzichten, denn Fernsehen kann man auch von der heimischen Couch. Am 31. Dezember überträgt der rbb den Sketch um Butler James und seine Hausherrin um 19 Uhr, am Neujahrstag um 3:45 Uhr.

rbb/Oliver Ziebe Trailer Fr 31.12.2021 | 20:15 | 30 Favoriten Mit Feuerwerk vom Brandenburger Tor - Mehr 70er - Der große Silvester Hit-Countdown Große Klassiker und tolle Songs. Mit den schönsten Hits der 70er Jahre geht’s ins neue Jahr. Janna Falkenstein präsentiert 100 legendäre Hits von ABBA bis Queen und freut sich auf prominente Gäste. Natürlich gibt’s um Mitternacht die schönsten Bilder vom großen Silvester-Feuerwerk am Brandenburger Tor.

5. "Silvesterpunsch" mit Familie Tetzlaff

Was für den einen "Dinner for one" ist, ist für den anderen "Ein Herz und eine Seele". Die Kultserie aus den 70er Jahren gehört bei vielen ebenso zum traditionellen Silvesterprogramm wie Butler James. Familie Tetzlaff hat in der Folge "Silvesterpunsch" am 31. Dezember um 18:10 Uhr im rbb ihren großen Neujahrsauftritt.

6. Gleich zwei Premieren bei den Neujahrsansprachen

Neue Gesichter bei den Neujahrsansprachen: Nach 16 Jahren, in denen uns Angela Merkel (CDU) als Bundeskanzlerin am letzten Tag des Jahres ins Gewissen geredet hat, übernimmt diesen Job nun Olaf Scholz (SPD). Der rbb überträgt seine Ansprache am 31. Dezember um 20:10 Uhr. Am 1. Januar können Sie dann Berlins neuer Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) lauschen. Ihre Neujahrsansprache sendet der rbb zeitgleich mit der von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Neujahrstag jeweils um 19:55 Uhr im rbb mit guten Wünschen und Appellen für das neue Jahr.

Zum ersten Mal heißt es die Regierende: Franziska Giffey (SPD) ist die erste Frau im obersten Amt der Hauptstadt.

7. Rote Unterwäsche

Woher der Brauch der roten Unterwäsche genau kommt, ist nur schwer nachvollziehbar. In jedem Fall soll das Tragen roter Unterhosen, -hemden und BHs Glück, Liebe und Wohlstand im neuem Jahr bringen. Vor allem in Italien ist diese Tradition verbreitet, aber auch zum chinesischen Neujahrsfest ist rote Unterwäsche ein Muss. In Deutschland haben sich inzwischen viele Modefirmen darauf eingestellt und werben explizit mit roten Dessous rund um die Weihnachts- und Neujahrszeit. Ob die rote Buxe nun besonders verführerisch sein muss oder einfach nur bequem sein darf, entscheidet aber der Träger oder die Trägerin selbst.

Bild: dpa/P. Seeger

8. Tischfeuerwerk und Wunderkerze statt Böller

In diesem Jahr darf in Potsdam und Cotbus auf öffentlichen Straßen und Plätzen kein Feuerwerk gezündet werden. Auch Berlin hat insgesamt 56 Böllerverbotszonen eingerichtet, in denen Pyrotechnik der Klasse F2 verboten ist. Die Politik appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, zum Jahreswechsel auf Böller, Raketen und Fontänen zu verzichten, um Rettungstellen und Krankenhäuser nicht zu überlasten. Überall erlaubt ist dagegen das vergleichsweise ungefährliche Feuerwerk der Klasse F1: Darunter fallen zum Beispiel Tischfeuerwerk, Knallerbsen und Wunderkerzen. Das neue Jahr kann also immerhin mit ein bisschen Funkeln beginnen - und knallen dürfen die Sektkorken!

Stephan Rabold Fr 31.12.2021 | 17:15 | Jahreswechsel mit rbbKultur Live aus der Berliner Philharmonie - Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker Lahav Shani dirigiert die Berliner Philharmoniker

9. Wenn die Clubs zu haben, geht's ins Theater

2020/21 fiel der Jahreswechsel in den kompletten Lockdown - alles hatte zu außer den Geschäften des täglichen Bedarfs. In diesem Jahr gilt zwar ein Verbot für Tanzlustbarkeiten, aber Theater, Konzert- und Opernhäuser haben offen. Vom kabarettistischen Jahresrückblick über Schillers Klassiker "Maria Stuart" bis zur Performance reicht das Kulturangebot in Berlin am letzten Tag des Jahres 2021 - und für viele Aufführungen kann man spontan noch Tickets buchen. Sogar für das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker, das rbbKultur im Radio live überträgt, gibt es noch Restkarten. Einen guten Überblick über alle Veranstaltungen gibt's auf berlin-buehnen.de.

Bild: dpa/P. Zinken

10. Neujahrsbaden

Eine der Traditionen, an denen coole Typen auch in der Pandemie festhalten können, ist das Neujahrsbaden - wenn auch nur im privaten Rahmen. Das traditionelle Anbaden am 1. Januar soll den Kreislauf und das Immunsystem stärken. Zudem führt die Kälte im Körper zu einer erhöhten Adrenalin-Ausschüttung, die dafür sorgt, dass sich die Badenden anschließend gut gelaunt und energiegeladen fühlen. Seien Sie beim Winterbaden aber immer vorsichtig: Gehen Sie nie alleine und betreten Sie das Wasser immer langsam. Der Kopf sollte stets über Wasser bleiben, sonst wird es gefährlich. Im Februar 2021 ist ein Mann beim Eisbaden im Karpfenteich im Treptower Park verunglückt und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Sendung: rbb Fernsehen, Neujahrsansprache des Bundeskanzlers, 31.12.2021, 20:10 Uhr