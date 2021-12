Bild: www.imago-images.de/Viviane Wild

Herbert Köfer, 1921 in Berlin geboren, stand rund 80 Jahre auf der Bühne. Er war Theater- und Filmschauspieler, Moderator und Synchronsprecher. Vor allem in seiner Paraderolle als Opa Paul Schmidt in der DDR-Fernsehserie "Rentner haben niemals Zeit" spielte er sich in die Herzen der Zuschauer:innen. Als erster Moderator der Nachrichtensendung "Aktuelle Kamera" ging Köfer 1952 in die gesamtdeutsche Fernsehgeschichte ein. Auch nach dem Fall der Mauer wirkte er bis zuletzt in zahlreichen Theater- und Filmproduktionen mit. Im Alter von 100 Jahren verstarb er am 24. Juli in Berlin.