Aussichten in Berlin & Brandenburg - Weihnachtlicher Schneefall nicht völlig ausgeschlossen

Mo 20.12.21 | 11:57 Uhr

Bild: imago stock&people

Zu Heiligabend wird es in diesem Jahr wieder nichts mit weißen Weihnachten. Doch an den Feiertagen danach besteht immerhin eine gute Chance. Ob es tatsächlich schneit, hängt von einer Kaltluftfront aus Skandinavien ab - und von Glück.

Weiße Weihnachten wird es am Heiligabend in diesem Jahr mit großer Sicherheit nicht geben. "Der Freitag wird mild und regnerisch. Wir erwarten in der Region Berlin und Brandenburg Temperaturen bis zu acht Grad", sagt Alexander König vom ARD-Wetterdienst am Montagmorgen rbb|24. "Da bleibt auch nichts von den paar Flocken liegen, die eventuell am Donnerstag fallen - nur nasses Zeug".

An den Weihnachtsfeiertagen könnte es schneien

Auch wenn das traurig ist für all diejenigen, die gern schon bei der Bescherung Schnee hätten, hat König noch weitere Informationen in Sachen weiße Weihnachten. Für die Weihnachtsfeiertage selbst nämlich sehe es gar nicht so schlecht aus. "Da würde ich Schnee aus heutiger Sicht nicht ausschließen", sagt König. Es ziehe derzeit ein großes Kaltluftvorkommen von Skandinavien heran, bei dem noch unklar sei, wo genau die Grenze verlaufe. Gut möglich, dass die über Brandenburg oder Berlin liege. "Die Chance auf Schnee liegt für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bei fifty-fifty", beziffert König. Zudem soll es in den Tagen vor Weihnachten gleich mehrfach etwas Schnee oder Schneeregen geben. Dem ein oder anderen hilft das sicherlich, um in die heiß ersehnte Weihnachtsstimmung zu finden.

Weiße Weihnacht zuletzt 2010

Wegen des wärmeren Klimas gibt es immer seltener weiße Weihnachten. So gab es in Berlin an Heiligabend seit dem Jahr 1963 ingesamt zehn Mal Schnee, zuletzt im Jahr 2010. Geschneit hat es in in diesem Winter in Berlin und Brandenburg am 9. Dezember. Es sind mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen, die jedoch nur wenige Tage liegenblieben.

