Mit dem ersten Ferientag in Berlin hat am Berliner Flughafen BER am Donnerstag ein verkehrsreicher Tag begonnen. Erwartet wurden rund 45.000 Fluggäste.

Das ist aber weniger als an den Spitzentagen in den Herbstferien, als Personalmangel zu teils chaotischen Verhältnissen im Terminal führte. Der vorgezogene Ferienbeginn in Brandenburg habe den Andrang entzerrt, sagte ein Flughafensprecher. Am letzten Brandenburger Schultag hatte es ebenfalls etwa 45.000 Fluggäste am BER gegeben. Es lief weitgehend reibungslos.