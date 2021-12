Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag in Berlin-Friedrichshain gegen Zwangsräumungen und Verdrängung auf dem angespannten Wohnungsmarkt protestiert.



Angemeldet zu der Demonstration waren 200 Personen. Nach Beobachtungen einer rbb-Reporterin nahmen aber mehr Menschen an dem Protest teil. Eine genaue Zahl konnte die Polizei dem rbb auf Anfrage nicht mitteilen.



Die Teilnehmer zogen von der Warschauer Brücke bis zur Rummelsburger Bucht. Ihr Trauermarsch sollte an jene erinnern, die im Zuge von Zwangsräumungen ihre Wohn- und Lebensräume verloren haben, auch an verstorbene Obdachlose. Verschiedene Initiativen und stadtpolitischen Gruppen hatten sich zu dem Trauerzug zusammengeschlossen.