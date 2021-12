Erneuter Brand in Berlin-Staaken

Im Keller eines 18-geschossigen Hochhauses in Berlin-Staaken ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, sind derzeit 107 Kräfte im Einsatz. Die Flammen hätten sich auf 60 Quadratmetern ausgebreitet. Der Brand sei noch nicht gelöscht, aber unter Kontrolle. Der Alarm ging um 7.31 Uhr bei der Feuerwehr ein.

Auch Belüftungsmaßnahmen seien in dem Hochhaus in der Obstallee nötig, hieß es. Der Rauch ziehe zum Teil durch das Treppenhaus, Bewohner hätten auch über Rauchgeruch in ihren Wohnungen geklagt.



Eine Person sei verletzt worden, sie werde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt, so der Sprecher weiter. Zunächst hatte die Feuerwehr getwittert, man gehe von vielen Verletzten aus, deshalb wurde auch der sogenannte "Massenanfall an Verletzten" ausgerufen. Dies ist der Fall, wenn es mindestens fünf verletzte Personen gibt.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach in Staaken gebrannt. Allein in der Obstallee gab es seit Ende Oktober vier Brände, betroffen waren immer wieder Kellerverschläge. Ob es zwischen den Bränden einen Zusammenhang gibt, wollte der Sprecher nicht sagen. Die Ermittlungen seien Sache der Polizei.