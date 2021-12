Bombenentschärfung am Sonntag - Sperrkreis in Berlin-Gesundbrunnen betrifft 15.000 Menschen - Öffis werden eingestellt

Fr 10.12.21 | 15:31 Uhr

Bild: Datawrapper/Polizei Berlin/rbb

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Jüdischen Krankenhauses in Berlin ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden - am Sonntag soll sie entschärft werden. In Corona-Zeiten stehen die Organisatoren vor großen Herausforderungen.

Die Vorbereitungen für die am Wochenende bevorstehende Bombenentschärfung in Berlin-Gesundbrunnen sind am Freitag weiter vorangetrieben worden. Rund 15.000 Menschen müssen am Sonntag ihre Wohnungen verlassen, weil eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden muss.



Die Bombe war im November bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Jüdischen Krankenhauses an der Iranischen Straße gefunden worden. Am Sonntagmorgen soll sie unschädlich gemacht werden.

Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet

Die Patienten des Jüdischen Krankenhauses werden wegen der Evakuierungen verlegt, hieß es aus der Klinik. Bis Samstagabend müssen sie und alle Mitarbeiter das Krankenhaus verlassen haben. Wenn es möglich ist, werden Patienten das Krankenhaus auch über das Wochenende entlassen.



Während der Entschärfung müssen Anwohnende in einem Kreis von 500 Metern um die Fundstelle bis Sonntagfrüh, 6 Uhr verlassen haben. Der Sperrkreis reicht nördlich bis zur Residenzstraße / Reginhardstraße, östlich bis zur Osloer Straße / Drontheimer Straße, südlich bis zur Reinickendorfer Straße / Nauener Platz und westlich bis zur Seestraße / Groninger Straße.

Bild: dpa/Paul Zinken

Shuttle-Busse bringen Evakuierte in Unterkünfte

Betroffene werden gebeten, am Sonntag bei Freunden oder Angehörigen unterzukommen. Für diejenigen, die dies nicht können, stellt das Bezirksamt Mitte Alternativunterkünfte bereit.



Als Sammelpunkte dienen bis Sonntag 11:30 Uhr folgende Adressen: Osloer Straße 36-37, Reinickendorfer Str. gegenüber 71-73, Seestraße 80. Shuttle-Busse bringen Betroffene dann zu den Unterkünften. Dort sind übrigens keine Haustiere erlaubt, betonen die Bezirke. Bürger werden gebeten, Nachbarn zu informieren, insbesondere wenn diese hör- oder sehgeschädigt sind oder es Sprachbarrieren gibt.



Spezielle Unterkünfte für Corona-Infizierte

Für Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder die sich in Quarantäne befinden, wird es gesonderte Unterbringungsmöglichkeiten geben. Informationen dazu gibt es per Telefon: 030/ 9018 46 660 (Samstag von 9 bis 15 Uhr, Sonntag von 7 bis 18 Uhr).



Fahrzeughaltern wird empfohlen, ihre Autos, Motorräder und Roller außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken, raten die betroffenen Bezirke Mitte und Reinickendorf. Während der Sperrmaßnahmen sei insbesondere auf den Verkehrsachsen B96 (Reinickendorfer Straße) und Osloer Straße mit starken Einschränkungen zu rechnen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der öffentliche Nahverkehr (U-Bahn, Tram) wird während des Einsatzes in dem Bereich eingestellt.

Sendung: Abendschau, 10.12.2021, 19:30 Uhr