David Lejdar Berlin Sonntag, 19.12.2021 | 17:49 Uhr

2,5 Milliarden Euro für 165.000 Kinder, dies entspricht 1.262 Euro per Kind monatlich. Bei einem Personalschlüssel von wohl so 8 Kindern per Erzieher/in, da sind dies 10.096 Euro monatlich. Und wenn da per 8 Kinder die Kita-Miete plus paar Farbpinsel und so mehr als 6.000 bzw. sogar 7.000 Euro monatlich ausmachen, da hört sich mir dies ziemlich teuer an, trotz Inflation. Und da stellen sich Fragen wie ob es da nicht mehr Sinn machen würde die Flächen für Kitas als Staat zu kaufen (was nicht private Betreibung der Kita ausschließt), da in Berlin z.B. für Eigentumswohnungen ein Preis per m2 von bis zu 9.000, also man wohl locker von den genannten 7.000 Euro 36 m2 innerhalb von 3 Jahren bezahlt hätte und dann voll billiger der ganze Spaß wo derzeit auch Spitzenverdiener mit subventioniert werden.