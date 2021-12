Obdachlosigkeit in Berlin - Das Mädchen vom Hermannplatz

So 26.12.21 | 08:53 Uhr | Von Anne Kohlick

Bild: dpa/Jörg Carstensen

Obdachlose sehen wir in Berlin jeden Tag - in der U-Bahn oder vor dem Supermarkt - und meistens schauen wir weg. Nach der Begegnung mit einer jungen Frau ohne Bleibe hat sich unsere Autorin Anne Kohlick gefragt: Wie kann ich als Passantin am besten helfen?

Da sitzt sie, im Schneidersitz, am U-Bahn-Ausgang Hermannplatz: glatte blonde Haare unter einer schwarzen Kapuze mit Fellrand, eine dünne Decke über den Beinen. Vor ihr steht ein Plastikbecher mit Kleingeld. Höchstens Mitte zwanzig wird sie sein, schätze ich und denke: Sie hat doch schon letztens hier gesessen. Sie sticht heraus unter den vielen Obdachlosen, die mir in Berlin begegnen. Manche Stimmen, Sprüche, bemalte Pappen mit Bitten um Geld sind mir schon seit Jahren vertraut – vor allem von Fahrten mit der U7. An dem Mädchen vom Herrmannplatz fällt mir vor allem ihr gepflegtes Äußeres auf. Heute gehst du nicht an ihr vorbei, denke ich.

Britta Pedersen Berlin und Brandenburg - Diese Hilfsangebote für Obdachlose gibt es Mit Beginn der kühleren Nächte wird das Leben auf der Straße noch härter. Ehrenamtliche sind deswegen nun wieder mit Kältebussen in Berlin unterwegs, zudem werden Notübernachtungs-Plätze aufgestockt. Auch in Brandenburg gibt es Angebote.



"Ich habe mich gefragt, ob ich dir helfen kann"

"Hallo", sage ich, während ich mich neben sie hocke, um auf Höhe ihrer graublauen Augen zu sein. "Du bist mir aufgefallen und ich habe mich gefragt, ob ich dir helfen kann." So etwas würden viele Leute sie fragen, sagt sie mit einem Akzent, der nach Osteuropa klingt – und dass sie die Antwort selbst nicht wüsste. Seit drei Monaten lebe sie auf der Straße, ihr Pass sei weg. Sie wolle raus aus der Obdachlosigkeit, wisse aber nicht, wie das gehen könnte. In meinem Kopf beginnt es zu rattern: Was kann ich ihr raten? Habe ich noch Kleingeld in der Tasche, das ich ihr geben kann? Aber wäre ihr damit überhaupt geholfen? Soll ich ihr einen Schlafplatz in meinem Wohnzimmer anbieten? Und damit einer Fremden die Tür in mein Leben öffnen? Das traue ich mich nicht.

dpa/Matthias Tödt Corona-Kontrollen - Was die 3G-Regel auf Bahnsteigen für Obdachlose bedeutet Seit Mittwoch gilt die 3G-Regel im Berliner Nahverkehr auch auf Bahnsteigen. Die Regel betrifft damit nicht nur Fahrgäste, sondern auch Menschen ohne Obdach, die in Bahnhöfen Schutz vor Kälte und Nässe suchen. Von Katharina Kuhnert



Die Nummer vom "Krisendienst für Obdachlose"

Mir fällt eine Telefonnummer ein, die ich letztens in der U-Bahn abfotografiert habe: 01578- 0597870 - "Krisendienst für Obdachlose" stand daneben. Wer weiß, wann das mal helfen kann, dachte ich damals, als ich das Foto machte – und zeige es ihr jetzt auf meinem Handy. Ob das die Nummer vom Kältebus sei, will sie wissen. Da habe sie schon schlechte Erfahrungen gemacht: Eingeschlafen in der Notunterkunft und danach seien ihre Schuhe und ihr Pass weg gewesen. Als ich verneine und sage, das sei ein Hilfe-Telefon für obdachlose Menschen, fragt sie höflich: "Darf ich ein Foto machen?" Sie zückt ein Smartphone aus ihrer Manteltasche, knipst, steckt es schnell wieder weg. Vielleicht befürchtet sie, das Handy könnte ihre Einnahmen beim Betteln schmälern - ein Smartphone passt nicht ins Bild, das viele Menschen von einer bemitleidenswerten Obdachlosen haben.

dpa/Paul Zinken Interview | Caritas-Verband Berlin - "Der Masterplan gegen Obdachlosigkeit greift zu kurz" Immer mehr Menschen leben in Berlin auf der Straße - an vielen Orten haben sich kleine Zeltsiedlungen gebildet. Das Projekt "Housing first" sei zu wenig, sagt Caritas-Direktorin Kostka: Die Überwindung von Obdachlosigkeit müsse in Berlin zur Chefsache werden.

Wie kommt man weg von der Straße?

Auf dem Heimweg durchs nasskalte Neukölln geht mir die Frage des Mädchens vom Hermannplatz nicht aus dem Kopf: Wie kommt man weg von der Straße? Und hätte ich als Passantin nicht noch etwas Sinnvolleres tun können? Am nächsten Tag wähle ich die Nummer, die ich weitergegeben habe, selbst. Ich erreiche Markus Siebert, Projektleiter der "Taskforce - Krisendienst für Obdachlose", ein vom Berliner Senat gefördertes Modellprojekt. Ich erzähle ihm von meiner Begegnung am Hermannplatz – und frage: Wie organisiert der Krisendienst Hilfe? Und: War das eine gute Idee, diese Nummer weiterzugeben?

Krisendienst für Obdachlose dpa/E. Contini 01578- 0597870 montags bis freitags 9 bis 17 Uhr

Obdachlosen-Lotsen für den Krisendienst im Einsatz

"Ja, auf jeden Fall. Wir wollen, dass unsere Hotline bekannter wird", sagt Siebert. Es sei bislang selten, dass Obdachlose selbst anriefen, wenn sie Hilfe brauchen. Oft seien es Passanten, die sich melden, weil sie besorgt sind, um eine Person, die auf der Straße lebt - oder die Polizei. "In akuten Fällen versuchen wir, innerhalb von sechzig Minuten vor Ort zu sein", erklärt er. Die Hotline ist allerdings nur montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr erreichbar. Mit der Hotline erreicht man so genannte Obdachlosen-Lotsen: Menschen, die selbst Erfahrung mit Wohnungslosigkeit gemacht haben, zum Teil früher auf der Straße lebten, inzwischen aber über ein Modellprojekt der Senatssozialverwaltung Arbeit gefunden haben. Begleitet von Streetworkern und Sozialarbeiterinnen unterstützen sie Obdachlose mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Beratung.

Kommunikation auf Augenhöhe

"So ein Peer-to-Peer-Projekt funktioniert auf Augenhöhe und kommt ganz anders bei den obdachlosen Menschen an", sagt Markus Siebert. "Wenn da jemand mit ihnen spricht, der oder die aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, kein Zuhause zu haben – dann erreicht das die Leute auf einer anderen Ebene." Er könne eine Lotsin fragen, ob sie bei Gelegenheit am Hermannplatz vorbeigeht und dem Mädchen ein Gespräch anbietet. Einfach werde es aber nicht, jemanden aus der Obdachlosigkeit zu holen - selbst wenn die Person optimal kooperiere. "Der Wohnungsmangel in Berlin macht es uns sehr schwer", so Siebert, "auch wenn es schon tolle Projekte wie 'Housing First' gibt." Darüber sind 79 obdachlose Menschen an Wohnungen gekommen – ohne dass sie Vorbedingungen erfüllen mussten, wie clean oder schuldenfrei zu sein.

Die Zahl der Wohnungslosen steigt

Doch diese 79 wirken wie eine kleine Elite, angesichts der knapp 2.000 Obdachlosen, die im Januar 2020 in Berlin gezählt wurden. Schätzungen gehen von einer höheren Zahl von Menschen aus, die in der Hauptstadt auf der Straße leben - deshalb soll im Sommer 2022 noch einmal gezählt werden. Deutschlandweit steigt auch die Zahl der wohnungslosen Menschen: laut einer Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zwischen 2018 und 2020 um acht Prozent - auf 256.000 Betroffene [tagesschau.de]. Davon sind etwa 45.000 obdachlos. Dass mir das Mädchen vom Hermannplatz aufgefallen ist, hat auch mit ihrem Geschlecht zu tun. Frauen sind seltener von Wohnungslosigkeit betroffen als Männer: Das Verhältnis ist ein Drittel zu zwei Drittel laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Und oft kaschieren Frauen, die auf der Straße leben, ihre Lebensumstände besser: "Sie fallen meistens im Erscheinungsbild weniger auf als obdachlose Männer", sagt Sozialarbeiterin Tabea Erkens, die beim Berliner Duschmobil [duschmobil.de] für obdachlose Frauen arbeitet.

Duschmobil für obdachlose Frauen rbb Infos im Netz - Standorte des Duschmobils Projekt des Sozialdiensts katholischer Frauen e.V. Berlin

Obdachlosigkeit bei Frauen oft "verdeckt"

"Sie pflegen sich mehr, sind durchaus auch geschminkt - auch deshalb spricht man bei Frauen von verdeckter Obdachlosigkeit, weil sie weniger sichtbar ist." Wohnungslose Frauen würden sich oft schämen, erzählt sie weiter - und um einen Schlafplatz zu bekommen, auch Zweckgemeinschaften mit Männern eingehen, die ihnen psychische oder sexuelle Gewalt antun. Als ich bei Tabea Erkens anrufe, parkt das weiß-blaue Duschmobil - ein umgebauter, beheizter Bus mit Wassertank, der für vier- bis fünfmal Duschen reicht - gerade in Wilmersdorf am Bundesplatz. Gemeinsam mit einer weiteren Sozialarbeiterin vom Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin [skf-berlin.de] und ehrenamtlich Engagierten betreut sie montags bis freitags das Duschmobil. Seit zweieinhalb Jahren ist der Bus in Berlin unterwegs - aktuell macht er Halt an neun verschiedenen Standorten. Dort können obdachlose Frauen kostenlos duschen, sie bekommen gratis Hygieneartikel, Kleiderspenden und Beratungsangebote.

Sich auf Augenhöhe begeben, ist wichtig

Tabea Erkens hat viel Erfahrung damit, wie man obdachlosen Frauen am besten Hilfe anbietet. Ich erzähle ihr von meinem Gespräch mit dem Mädchen am Hermannplatz und will wissen: Wie wäre sie als Profi an die Situation rangegangen? "Erstmal begrüßen; sich auf Augenhöhe mit der Person begeben; fragen, ob sie überhaupt in diesem Moment offen ist für ein Gespräch – das ist ein guter Anfang", erklärt mir die Sozialarbeiterin. "Viele der Frauen, die zu uns kommen, erzählen, dass es eine der schlimmsten Erfahrungen ist, ignoriert zu werden – wenn die Leute an einem vorbeigehen und ganz bewusst weggucken." Ein Lächeln, ein Gesprächsangebot sei für viele schon etwas Besonderes. Besonders in kalten Nächten findet es Tabea Erkens wichtig, als Passant sicherzugehen, dass obdachlose Menschen nicht draußen schlafen und schlimmstenfalls erfrieren: "Man kann fragen: Haben Sie einen Schlafplatz? Und wenn die Leute nicht wissen wohin, dann ruft man die Kältehilfe an." Das gehe bequem per App [kaeltehilfe-berlin.de] oder telefonisch: Wärmebus: 18 Uhr bis 24 Uhr unter 030 - 600 300 1010

Kältebus: 20 bis 2 Uhr unter 030 - 690 333 690

imago images/J. Ritter Breitenbach stellt "Masterplan" vor - Sozialsenatorin will feste Quote von Wohnungen für Obdachlose reservieren Wohnungs- und Obdachlosigkeit soll in Berlin ab 2030 der Vergangenheit angehören. Dafür hat Sozialsenatorin Breitenbach jetzt ein Konzept vorgelegt - das die kommende Regierung umsetzen müsste. Die Opposition wirft Rot-Rot-Grün vor, der Plan komme zu spät.

Nachfragen, was gebraucht wird

Gibt man obdachlosen Menschen besser Geld oder Essen, will ich wissen. "Am besten danach fragen, was die Person braucht", empfiehlt Tabea Erkens. Auch Geld zu geben, sei eine legitime Art zu helfen. Wer das nicht wolle, könne fragen, was der Person gerade fehlt – "und zum Beispiel das Angebot machen, zusammen einzukaufen". Eine andere Art zu helfen, sei ehrenamtliches Engagement bei Organisationen, die sich um Obdachlose kümmern – wie der Sozialdienst katholischer Frauen. "Oder man kann Geld oder Sachen spenden an Einrichtungen wie unser Duschmobil." Wichtig sei auch hier, vorher zu fragen, was gerade gebraucht werde. Duschbad und Shampoo hätten sie aktuell zum Beispiel im Überfluss.

Keine Obdachlosen mehr bis 2030?

Gerade hat eine Spenderin Socken und Unterhosen zum Verteilen an die obdachlosen Frauen gebracht, die Tabea Erkens dankend annimmt. "Es freut mich, wenn Passanten uns fragen, was das hier für ein Bus ist", sagt sie, "wenn sie sich für unsere Arbeit interessieren und Spenden vorbeibringen". Das Interesse am Thema Obdachlosigkeit ist ihrem Empfinden nach gestiegen – ein gutes Zeichen. Aber ob wirklich bis 2030 alle Obdachlosen in Berlin eine Wohnung haben? Das hat sich der Senat zwar zum Ziel gesetzt - "aber dafür muss noch viel passieren", sagt Tabea Erkens, "vor allem brauchen wir mehr bezahlbaren Wohnraum." Ich kann mich nach jeder U-Bahnfahrt auf den Weg in ein gemütliches Zuhause machen. Was das für ein Privileg ist, wird mir nach der Begegnung mit dem Mädchen vom Hermannplatz einmal mehr bewusst. Wenn sie mir wieder begegnet, werde ich sie fragen, ob die Obdachlosen-Lotsen bei ihr waren - und ihr vom Duschmobil erzählen.

Wenn Sie das eingebettete Youtube-Video nicht sehen, dann klicken Sie bitte hier [youtube.com]