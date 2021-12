Im Rahmen von 2G-Kontrollen in Mitte, Charlottenburg und Spandau haben Berliner Polizisten am Freitagabend in einem Späti einen 24-jährigen mutmaßlichen Dealer entdeckt. Wie ein Polizeisprecher rbb|24 am Samstag sagte, habe den Verkäufer des Spätis in Siemensstadt typischer Cannabis-Geruch in seinem Ladengeschäft verraten.

Abgesehen von dem überraschenden Drogenfund überprüften die Beamten insgesamt 29 Objekte wie Restaurants und/oder Cafés auf die Einhaltung der 2G-Regeln. Dabei wurde keine übermäßige Anzahl an Verstößen festgestellt, hieß es. Teilweise wurden Bußgelder auferlegt, weil sich Kontrollierte nicht an die Maskenpflicht hielten. Es wurden auch vereinzelt Personen in Lokalitäten angetroffen, die sich nicht an die 2G-Pflicht hielten. In einem Fall wurden Ermittlungen gegen einen Lokalbetreiber eingeleitet, weil er sich nicht ausreichend an die Überprüfung der 2G-Pflicht in seinem Lokal hielt.