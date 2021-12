Der Planungswettbewerb zur Neugestaltung des Berliner Molkenmarktes ist entschieden. Gleich zwei Planer-Teams haben den ersten Preis von der Jury zuerkannt bekommen, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Mittwoch mit. Demnach konnten sich das Team des Berliner Architekten Bernd Albers zusammen mit dem Züricher Landschaftsarchitekturbüro Vogt sowie das dänische Team OS Arkitekter (Kopenhagen) mit der Berliner Czyborra Klingbeil Architekturwerkstatt in dem Wettbewerb durchsetzen. Insgesamt hatten sich zehn Teams an der Ausschreibung beteiligt.

Die Entscheidung dürfte auch dann nicht leicht sein, denn der dänische Erstplatzierte wählte in seinem Konzept einen radikal modernen Ansatz. OS Architekter priorisiert ein klimaneutrales und innovatives Viertel, wo Fragen nach alternativen Baustoffen und nachhaltige Gebäudestrukturen Vorrang vor der ästhetischen Gestaltung haben.

Der andere Sieger - das Büro Bernd Albers - sieht den Molkenmarkt eher traditioneller, orientiert sich mehr an der bekannten Blockrandbebauung des historischen Molkenmarkt-Viertels. Albers war in der Bundeshauptstadt beispielsweise an verschiedenen Projekten wie am Stresemann-Quartier am Potsdamer Platz beteiligt.