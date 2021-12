Nachdem Russland zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat, droht der Konflikt sich zu verschärfen. Für die Community mit ukrainischen Wurzeln in Berlin sind dies Tage voller Sorgen - wieder einmal. Von Hasan Gökkaya

Die angespannte Situation wirft ihren Schatten auch auf Berlin, wo Tausende Menschen mit ukrainischen Wurzeln leben. Zwar liegen zwischen dem Brandenburger Tor und dem Majdan-Platz in Kiew gut 1.200 Kilometer, dennoch, in Gedanken sei sie immer wieder in der Ukraine, sagt die aus Kiew kommende Übersetzerin Maria im Gespräch mit rbb|24. "Die Angst ist da und ich empfinde die Bedrohungslage auch als ernst", so die 30-Jährige, die mittlerweile verheiratet ist und in der deutschen Hauptstadt lebt.

2014 hat Russland die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim annektiert - und eine internationale Krise ausgelöst. Heute, fast acht Jahre später, stehen zehntausende russische Soldaten an der Grenze zu dem Nachbarland. Grund genug für den Bürgermeister von Kiew, Ex-Profiboxer Vitali Klitschko, in seinem Gastbeitrag für die "Bild" [ bild.de ] vor einer russischen Invasion zu warnen. Tatsächlich ist aber auch der Westen höchst besorgt: Zuletzt drohte die EU Russland erneut mit "nie dagewesenen Maßnahmen", sollte der Kreml aggressiv gegen die Ukraine vorgehen.

Die Übersetzerin spielt damit auf die Kämpfe an, die in der Ostukraine seit der Annexion durch Russland zwischen pro-russischen Milizen und der ukrainischen Armee ausgetragen werden. In den seit 2014 andauernden Kämpfen unterstützt Moskau die Separatisten. Mehr als 13.000 Menschen starben in dem Konflikt bereits.

"Es tut mir unendlich leid, dass ich meine Eltern aus der Ukraine nicht hierher holen kann. Andererseits weiß man überhaupt nicht, wann es überhaupt zu einem Krieg kommen könnte: in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren?" Maria, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, betont, dass ihre Sorgen nicht plötzlich über sie gekommen seien: "Eigentlich geht das schon seit acht Jahren so, denn Krieg ist doch die ganze Zeit. Er ist zu einem Dauerzustand für uns geworden."

Auch Lilia Usik, CDU-Bezirksverordnete in Lichtenberg, sieht die jüngste Zuspitzung als Belastung für die ukrainische Community in der Stadt und denkt ähnlich wie Maria, dass die Furcht vor einem Kriegsausbruch eigentlich bereits seit acht Jahren in den Köpfen der Community schwirre. Sie betont aber auch, dass viele sich an diesen Schwebezustand inzwischen gewöhnt hätten und nun hoffen würden, dass sich die Situation am Ende doch wieder beruhigt und es somit nur bei Drohgebärden blieb. "Wir wissen aber auch, dass sich die Lage schnell ändern kann. Und möglicherweise werden die EU und vor allem Deutschland dann kaum etwas dagegen tun können, da eine Abhängigkeit zum russischen Gas besteht."

Der in Kiew ansässige Journalist Denis Trubetskoy schreibt in seinem Beitrag für den MDR, dass die Ukrainer sich vor einem Kriegsausbruch sorgten. Jedoch seien wirtschaftlichen Probleme im Land, wie hohe Strompreise, das dominierende Thema im Lenbensalltag der Menschen. Das sei das Ergebnis einer unabhängigen Studie.



Die Berlinerin Nataliya Pryhornytska hat Osteuropastudien studiert und ist Gründerin der Initiative "Wissensaustausch, Empowerment und Kultur". Sie beschäftige sich intensiv mit der Situation an der ukranischen Grenze und erklärt sich das so, dass die Kämpfe in der Ostukraine ihre Spuren gelassen hätten. "Ich glaube, es gibt in fast jedem Dorf in der Ukraine eine Person, die gekämpft hat und nicht wieder zurück aus dem Krieg gekommen ist. Daher haben sich die Leute in der Ukraine gewissermaßen auch schon an den Konflikt gewöhnt", so die 33-Jährige.

Dies sei ein Zustand, demn sich die in Berlin lebenden Menschen nicht vorstellen könnten. Pryhornytska glaubt, dass der Blick der Deutsch-Ukrainer auf die Situation sogar deshalb anders sein könnte, da sie hier in einer völlig anderen Wirtschaftssituation lebten als in der Ukraine.