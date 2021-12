Unfälle in Brandenburg - Schneefall und kalter Straßenbelag erhöhen Glättegefahr in der Region

Do 23.12.21 | 22:26 Uhr

Bild: BLP / Sappeck

Am Vorabend des Weihnachtstags verwandelt Schnee die Straßen in Berlin und Brandenburg in glatte Rutschbahnen - es gab schon vereinzelt Unfälle. Ob der Schnee bis zur Bescherung an Heiligabend liegen bleibt, ist derweil ungewiss.



Einen Tag vor Heiligabend hat sich das Wetter in der Region von seiner winterlichen Seite gezeigt, was zu glatten Wegen und Straßen führte. Einen Unfall gab es bereits auf der Bundesautobahn 12 zwischen Fürstenwalde Spree und Storkow. Nach Polizeiangaben kam ein Auto in den Abendstunden auf der Fahrt in Richtung Dreieck Spreeau von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nach Angaben der Feuerwehr in Fürstenwalde wurden dabei zwei Personen verletzt. Bei einem weiteren glättebedingen Unfall auf der A12 blieb es bei einem Sachschaden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei im Gespräch mit rbb24.

In Berlin zunächst keine schweren Unfälle

Auch auf der A11 gab es demnach mehrere glättebedingte Unfälle. Nach Angaben der Autobahnpolizei wurden hier bis zum späten Donnerstagabend fünf Unfälle auf glatten Straßen gezählt. Auch hier blieb es bei Sachschäden.

In Berlin kam es derweil bis zum späten Donnerstagabend zu keinen schweren wetterbedingten Unfällen, hieß es vom Lagedienst der Berliner Polizei auf rbb|24-Anfrage. Die Straßen seien aber durchaus stellenweise sehr glatt.



Der Deutsche Wetterdienst warnte am Donnerstagabend in ganz Brandenburg vor verbreiteter Glätte. Im Straßen- und Schienenverkehr träten starke Behinderungen auf, das Auto solle besser stehengelassen werden.

Weiße Weihnacht ungewiss

Die Glätteeis-Gefahr wird in Brandenburg bis in die frühen Morgenstunden des Weihnachtstags andauern, sagt Maria Orgwczak, Wetterexpertin bei DTN. "Die Temperatur des Straßenbelags liegt derzeit bei -1 bis -1,5 Grad", sagte sie am Donnerstabend rbb|24. Danach sollen die Temperaturen wieder langsam steigen. Insgesamt sei die Glättegefahr im Norden Brandenburgs höher, glaubt Orgwczak. Generell werde die Region derzeit von einem Mischwetter heimgesucht. Es sei derzeit vereinzelt mit Schneefall sowie Regen zu rechnen. In Berlin könne es ab Freitagvormittag regnen. Ob es also was werden könnte aus "weißer Weihnacht" in Berlin und Brandenburg, lasse sich noch nicht sagen. Der Schnee könnte bis zur abendlichen Bescherung wieder geschmolzen sein.



