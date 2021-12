In einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen sind am Samstag fünf Tote entdeckt worden. Laut Polizei handelt es sich um zwei Erwachsene und drei Kinder. Die Opfer haben demnach Schuss- und Stichverletzungen.

Die Polizei hat am Samstag in einem Wohnhaus in Senzig, einem Ortsteil von Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) fünf Tote gefunden. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft um zwei Erwachsene im Alter von jeweils 40 Jahren sowie drei Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren.



"Die Leichen wiesen Schuss- und Stichverletzungen auf", sagte Oberstaaatsanwalt Gernot Bandleon am Samstag rbb|24. "Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Kapital-, ein Tötungsverbrechen handelt." Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.