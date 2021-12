Coaching in der Pandemie - "Corona hat mir die Zeit geschenkt, ein Coaching machen zu können"

Mo 27.12.21 | 06:10 Uhr | Von Oda Tischewski

Hanna Teschner/privat Audio: Inforadio | 27.12.2021 | Oda Tischewski | Bild: Hanna Teschner/privat

Ob Gastro oder Veranstaltungsbranche: Die Liste der Geschäftszweige, die wegen der Pandemie kurz vor dem Exitus stehen, ist lang. Ein Sektor kann nicht klagen: In der Krise lassen sich viele Menschen coachen - vor allem beruflich. Von Oda Tischewski

Der Coaching-Branche geht es gut und das nicht erst seit Corona. Seit Jahren erfreut sich die Reflexion der beruflichen Lage unter professioneller Anleitung wachsender Beliebtheit: Es gibt Coaching für Schüler und Führungskräfte, Gründer und Arbeitslose, Angestellte und Selbständige. Coachen lassen kann sich jeder und tut es auch.

Was sich in der Pandemie aber durchaus verändert hat, sind die Themen, um die es im Coaching geht. Das hat auch das Team von Michael Stephan beobachtet, die die Branche seit mehr als zehn Jahren im Rahmen der "Marburger Coaching-Studie" betrachtet. "Wie führe ich ein Team auf Distanz, wie baue ich auch Vertrauen auf Distanz auf, wie mache ich auch Kontrolle, wenn alle im Home-Office sind? Dann auch diese Medien-Müdigkeit, ständig vorm Bildschirm im Home-Office zu sitzen", erklärt Stephan. "Auch da hat sich sehr viel getan an den Themen, das kann man schon sagen."

Coaching im Fast-Food-Format

Ein neuer Trend, den es schon vor der Pandemie gab, hat sich durch Corona und die selbstverständlicher gewordene Online-Kommunikation fest etabliert: Das Coaching im Fast-Food-Format. "Auf digitalen Coaching-Plattformen bucht man sich mal für 60 Minuten einen Coach, redet mit dem über ein bestimmtes Thema und dann ist es auch wieder gut", erzählt Michael Stephan.

Wer eine größere Bandbreite an Themen auch mehr in der Tiefe bearbeiten will, für den ist das klassische Coaching noch immer erste Wahl. Manch einem hat Corona und die pandemiebedingte Zwangspause dabei regelrecht geholfen, so wie Hanna Teschner: Die 38-Jährige, die im Bereich Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, hat die Zeit genutzt, um ihre berufliche Situation eingehend zu überdenken. "Diese Corona-Situation und die Tatsache, dass wirklich alle in ihrem Zuhause geblieben sind, hat mir die Zeit geschenkt – kann man auch so sagen – mich selbst nicht nur nebenbei, sondern wirklich als eine Hauptaufgabe, mal mit der Zukunft zu beschäftigen." Für Hanna Teschner hat das Coaching viele Erkenntnisse gebracht – zum Beispiel die, dass sie in ihrem Bereich eigentlich genau richtig ist. Aber ein neuer Job, der musste trotzdem her.

Michael Stephan beobachtet die Branche seit mehr als zehn Jahren im Rahmen der "Marburger Coaching-Studie" | Bild: Philipps-Universität Marburg

Coaching vor dem Monitor kein Problem

Dass Coaching in der Pandemie überhaupt weiterhin möglich ist, verdankt die Branche modernen Kommunikationstechniken. Um Infektionsrisiken zu senken, hat sich eingebürgert, was früher verpönt war: Das Coaching vor dem Bildschirm ist heute, wo jede Konferenz, jedes Meeting, vor der Kamera stattfinden, kein Problem mehr, im Gegenteil: Thomas Bachmann, Coach und Coach-Ausbilder am Artop-Institut der HU Berlin beobachtet, dass diese Art der Zusammenarbeit auf beiden Seiten gar nicht unpopulär ist: "Gerade Eins-zu-eins-Coaching über Video lässt sich sehr gut abbilden und ist auch sehr wirksam. Es überwindet zeitliche und räumliche Hürden und hat dadurch auch extreme Vorteile." Nach 22 Monaten allerdings lässt sich eine gewissen Übersättigung feststellen, was die Online- und Videokommunikation betrifft, das stellt auch Thomas Bachmann fest. Am Ende fehlt der persönliche Kontakt eben doch. Und so wünschen er und auch viele seiner Klienten sich, bald wieder ins Präsenz-Coaching zurückzukehren.

