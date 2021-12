Arbeitsmarkt - Worauf man bei der Suche nach einem seriösen Coach achten sollte

Mo 27.12.21 | 10:09 Uhr | Von Oda Tischewski

Wer sich beruflich neu orientieren oder seine Bewerbungsängste in den Griff bekommen will, landet früher oder später beim Coach. Wie findet man aber den Coach, der zu einem passt und helfen kann? Und wie erkennt man vor allem einen seriösen Mentor? Von Oda Tischewski

Das Studium oder die Ausbildung ist vorbei, die ersten Berufsjahre auch, der Reiz des Neuen hat sich etwas abgenutzt - wie geht's jetzt weiter? Vor dieser Frage stand auch Brigitte Rolfes mit Anfang 30. "Ich wollte mich vor allem selbst besser kennenlernen und reflektieren, was meine Stärken und Schwächen sind und was ich anbieten kann, also mein Wissen. Und auch wo ich stehe, im beruflichen Kontext."

Das Coaching-Angebot in Deutschland ist groß und unübersichtlich: Allein 8.000 berufliche Coaches bieten ihre Dienste an. Auch Brigitte Rolfes brauchte Zeit, um sich zu orientieren: "Ich hatte im Internet 'Coaching' eingegeben und da kam dann auch wirklich viel bei raus. Aber ich war mir nicht sicher, was das richtige Programm für mich ist und wonach genau ich suche - deswegen bin ich so erstmal nicht wirklich weitergekommen."

Coaching-Ausbildung sollte nicht zu kurz ausfallen

Wer auf der Suche nach einem geeigneten Coach ist, sollte zunächst auf dessen Expertise in der betreffenden Branche achten und natürlich auch auf eine gründliche Coaching-Ausbildung. Letztere sollte nicht zu kurz ausfallen, betont Reinhard Krol, der selbst 20 Jahre lang gecoacht hat.



"So eine Ausbildung kann man nicht mal eben in vier Wochenenden machen, sondern sie dauert - wenn sie wirklich fundiert ist - mindestens 18 bis 24 Monate. Und zwar deswegen, weil man auch Zeit braucht, um das zu verarbeiten und zu reflektieren, was man in dieser Ausbildung bekommt."

Coaching-Ausbildungen können unterschiedlich aussehen. Renommierte Institute bieten sie in Form von Zertifikatslehrgängen oder mittlerweile auch als berufsbegleitenden Master-Studiengang an. Nach Abschluss der Ausbildung sind die Coaches häufig in dem verschiedenen Berufsverbänden organisiert, ein Überblick findet sich im Netz [systemischesnetzwerk.de/berufsverbaende]. Auch darauf können künftige Coaching-Klienten bei ihrer Suche achten.

Vorsicht bei der Suche

Wer dagegen seine Klienten mit unerfüllbaren Verheißungen zu werben sucht oder einfache Lösungen für alle Probleme verspricht, ist mit Vorsicht zu genießen. "Coaching ist keine Wohlfühlveranstaltung", sagt Reinhard Krol, "und wer denkt, er ließe sich jetzt im Coaching mal ein bisschen streicheln, der sollte sein Geld lieber anderswo für den Genuss ausgeben. Wer allerdings wirklich an sich arbeiten möchte, der ist da richtig."

Präsenz auf Social Media checken

Aber es gibt auch andere, mitunter überraschende Hinweise auf ein seriöses Coaching-Angebot: Michael Stephan ist Ökonom an der Philipps-Universität Marburg und betreut seit 2009 die "Marburger Coaching-Studie". Mit regelmäßigen Publikationen, die auf Branchenumfragen basieren, versuchen sein Team und er, Licht ins Dickicht der Mentoring-Angebote zu bringen. Dabei haben sie ein weiteres Merkmal identifiziert, das auf glaubwürdige Coaches häufig zuträfe. "So profan das klingt: Gute Coaches erkennt man auch an einem sehr seriösen Auftreten und einem guten, sehr professionellen Marketing, auf Social Media, auch mal eine Veröffentlichung. Also gute Coaches geben auch viel Geld für gute Marketing aus."

Wer von der Fülle der Google-Treffer dennoch überwältigt ist, dem hilft vielleicht ein fragender Blick ins nähere berufliche Umfeld: Auch Brigitte Rolfes hat "ihr" Coaching, ein längeres Mentoring-Programm, schließlich über die Empfehlung einer ehemaligen Arbeitskollegin gefunden: "Das hat sich so angehört, dass alles, was ich mir von einem Coaching erwarte, auch wirklich abgedeckt wurde."



In ihrem Fall ein voller Erfolg: Nach intensiver Auseinandersetzung mit sich und ihren Wünschen hat sie neue berufliche Vorstellungen entwickelt. Sseit kurzem arbeitet sie in einem neuen Job. Und ist zufrieden.

