Änderungen auch bei Schüler-Tests - Berlin schränkt Kontakte auch für Geimpfte und Genesene ein

Di 14.12.21 | 14:24 Uhr

dpa/F. Sommer Audio: Inforadio | 14.12.2021 | Thorsten Gabriel | Bild: dpa/F. Sommer

Der Berliner Senat hat am Dienstag die vierte Corona-Verordnung beschlossen. Änderungen gibt es unter anderem bei der Testnachweispflicht für Schüler in den Weihnachtsferien und den Obergrenzen bei privaten Versammlungen.

In Berlin wird es auch für Geimpfte und Genesene künftig Beschränkungen im privaten Bereich geben. Das beschloss der Senat am Dienstag, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller nach der Sitzung der Landesregierung mitteilte. Mit dem Senatsbeschluss würden die Verabredungen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten vom vergangenen Donnerstag umgesetzt, so der SPD-Politiker.

dpa/Arne Dedert 2G-Regel im Einzelhandel - Berliner und Brandenburger sollen Bändchen zum Einkaufen bekommen Wegen der 2G-Regel im Einzelhandel beklagen Geschäfte in diesem Jahr starke Umsatzeinbußen im Weihnachtsgeschäft. In Berlin und in Brandenburg sollen Bändchen das Einkaufen in der Vorweihnachtszeit wieder attraktiver machen.

Schülerausweis gilt während der Ferien nicht mehr als Testnachweis

Die neue Corona-Verordnung sieht für Genesene und Geimpfte eine Obergrenze von 50 Personen in geschlossenen Räumen und 200 im Freien vor. Die 2G-Bedingung gilt bei mehr als 20 Anwesenden. Für private Veranstaltungen, an denen auch ungeimpfte Personen teilnehmen, gelten strengere Kontaktbeschränkungen. Unter-14-Jährige sind von der Zählung weiterhin ausgenommen. Klargestellt hat der Senat auch, dass bei Schülerinnen und Schülern während der Ferien der Schülerausweis nicht als Testnachweis genügt, da sie in dieser Zeit nicht regelmäßig in der Schule getestet werden. Sie benötigen also wie alle anderen aktuelle Schnelltests.



Bahnhöfe können Flächen für Obdachlose kennzeichnen

Damit Obdachlose Bahnhöfe weiterhin als Unterschlupf in der kalten Jahreszeit nutzen können, ist es den Bahnhofsbetreibern laut der neuen Verordnung erlaubt, Flächen zu kennzeichnen, auf denen sich Menschen ohne Einhaltung der 3G-Regeln aufhalten können. Abstand- und Maskenpflicht müssen auch hier eingehalten werden.

Ausnahmen im Beherbergungsbereich und beim Zutritt zu Dienstgebäuden

Außerdem gibt es einige Ausnahmen, die den Zutritt zu Gebäuden betrifft. So wird die 3G-Regel beim Zutritt zu Dienstgebäuden ausgesetzt, wenn die betreffende Person entweder eine Straftat verhindern oder verfolgen muss oder eine Gefahr abwenden möchte. Personen, die Beratungsangeboten wahrnehmen oder Anträge stellen möchten, dürfen ebenfalls ohne Einhaltung der 3G-Regel in Dienstgebäude eintreten, müssen dort allerdings FFP2-Masken tragen. Auch im Beherbergungsbereich wird in Ausnahmefällen von der 2G-Regel abgesehen: "Insbesondere wenn die Anwesenheit der zu beherbergenden Personen von herausragender Bedeutung für das Land Berlin ist", heißt es in der Pressemitteilung des Senats zu der neuen Verordnung. Tritt diese Ausnahmeregelung in Kraft, gilt eine tägliche Testpflicht.

Booster-Impfungen für Berliner Schulpersonal

Am Dienstag starteten zudem die Booster-Impfungen für die Angestellten im öffentlichen Dienst an den allgemeinbildenden öffentlichen Schulen. Durchgeführt werden diese Auffrisch-Impfungen durch die Charité. Der Start der Impfaktion fand im Berlin-Kolleg in Moabit statt. Wahrnehmen können das Angebot zunächst die Angestellten aus Mitte, Pankow, Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf. Impfangebote für die weiteren Regionen sollen im Januar folgen.

Sendung: Inforadio 14.12.2021 14:08 Uhr