Das DDR-Reisegesetz gelte ab "sofort", sagte SED-Funktionär Günter Schabowski am 9. November 1989, nachdem der italienische Korrespondenten Riccardo Ehrman nachgefragt hatte. Noch am selben Abend fiel die Mauer. Nun ist Ehrman gestorben.

Er stellte am 9. November 1989 auf der SED-Pressekonferenz eine Frage - und nur wenige Stunden nach den Antworten öffnete sich die Mauer: Der italienische Journalist Riccardo Ehrman, der damals den SED-Funktionär Günter Schabowski zu seinem folgenreichen Statement "nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich" brachte, ist tot. Ehrman sei im Alter von 92 Jahren in der spanischen Hauptstadt Madrid gestorben, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstagabend unter Berufung auf Ehrmans Frau. Ehrman war in den Wendejahren Berlin-Korrespondent der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.

Am 1. November 2015 starb Günter Schabowski im Alter von 86 Jahren. Der rbb blickt zurück auf die 24 Stunden, die die Welt veränderten: Am 9. November 1989 verlas Günter Schabowski auf einer live im DDR-Fernsehen übertragenen Pressekonferenz die neue Reiseregelung der DDR.

Bei der Pressekonferenz des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) am 9. November 1989 hatte Ehrman Schabowski zunächst eine Frage zum geplanten Reisegesetz gestellt: "Ich heiße Riccardo Ehrman, ich vertrete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Herr Schabowski, Sie haben von Fehlern gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war eine große Fehler, diese Reisegesetzentwurf, das sie haben vorgestellt vor wenigen Tagen?" Das Mitglied des SED-Politbüros begründete zunächst die Entscheidung. In der Folge fragten Journalisten weiter nach der ersten Gültigkeit dieser lockeren Reiseregelungen, worauf dann Schabowski antwortete: "Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen - Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse - beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt." Dies gelte "sofort... unverzüglich".

Ehrman hatte nach eigener Aussage in diesem Augenblick auch gleich verstanden, was passiert war. "Ich bin sofort raus und habe ein Fernschreiben an meine Zentrale in Rom geschickt: "Die Mauer ist weg", erzählte er zum 25-jährigen Jubiläum des Mauerfalls 2014.

Nach der Pressekonferenz strömten in Ostberlin Menschenscharen zu den Grenzübergängen. Der Abend ging in die Geschichtsbücher ein.



Nach seinem Ruhestand lebte Ehrman in Madrid. Dort hatte er als Korrespondent seine letzte Station verbracht.