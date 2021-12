Ausgerechnet an Weihnachten sind Unbekannte in ein Pfarrhaus in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) eingebrochen.

Wie die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel am Sonntag mitteilte, stiegen die Einbrecher in der Nacht zu Samstag in das Pfarrhaus der Katholischen Kirchengemeinde ein.

Demnach entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette Bargeld. Zu der Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittler suchen zu dem Einbruch Zeugen.