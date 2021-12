Alfred Neumann Berlin Samstag, 04.12.2021 | 09:47 Uhr

Um den 104 ist es nicht schade, auch wenn der nach 100/200 und dem M29 auch für Touristen interessant ist. Der Tagesspiegel hatte dem schon vor einigen Wochen einen Nachruf gewidmet. Man kann mit ihm in knapp 1 1/4 h einen Querschnitt Berlins erfahren. Das ist aber auch der Grund für dessen lange überfälligen Ende. Die Verspätungen ob der Linienflüge sind oft horrend, so dass er gerade auf dem Westast mit seinem 20-Min-Takt eher eine Zumutung den eine Alternative zum MIV ist. Schade aber, dass es beim 143 zunächst bei dem Takt bleiben soll wie man auch die Chance vertan hat, den bis zum Spandauer Damm/M45 zu verlängern. Am Wochenende fährt der zudem nur bis Berliner Str., lediglich Mo - Fr geht es weiter bis zum Insulaner.



"Die gute Nachricht zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember ist, dass das Angebot im Regional- und S-Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg weitgehend fortgeführt wird." Also nix mit Verkehrswende, für MIVler ist das in der Tat eine gute Nachricht.