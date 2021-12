Nach Tesla wird sich nicht das zweite große US-amerikanische Unternehmen in Brandenburg ansiedeln. Die Pläne des US-Unternehmen Google , ein Rechenzentrums in Neuenhagen (Märkisch-Oderland) zu bauen, sind gescheitert. Grund dafür ist, dass das Rechenzentrum nicht mit ausreichend Wasser hätte versorgt werden können. Das haben Recherchen des rbb ergeben.

Der Wasserverband Strausberg Erkner (WSE) hat ein Veto gegen eine Ansiedlung des Internet-Konzerns eingelegt. Es gebe nicht genug Wasser in der Region. Deshalb hatte der WSE am Mittwoch auch entschieden, dass das Wasser für Bürger künftig rationiert werden soll.

Google-Ansiedlung in Brandenburg scheitert an Wassermangel

Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hält den Wassermangel in Brandenburg für ein ernstes Problem, sagte er am Freitag im Gespräch mit dem rbb. "Das Problem ist wirklich massiv, gerade wenn man die ganze Landschaft betrachtet", sagt Hattermann. Die Niederschläge des vergangenen Sommers hätten das Problem nicht entspannt. Die Dürre habe sich über lange Jahre aufgebaut, besonders von 2018 bis 2020.

Brandenburg sei zwar reich an Seen, aber trotzdem wasserarm. "Das liegt eben daran, dass wir eine sehr flache Region haben, in der gar nicht so viel Niederschlag fällt, aber das Wasser eben auch nicht so schnell abfließt", so Hattermann.