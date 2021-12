Tausende Kinder haben dem Weihnachtsmann im brandenburgischen Himmelpfort auch in diesem Jahr wieder ihre Wünsche geschickt. In der Weihnachtspostfiliale nördlich von Berlin gingen rund 320.000 Wunschzettel ein - und damit in etwa die gleiche Zahl wie im Rekordjahr 2020, wie eine Sprecherin der Deutsche Post am Mittwoch mitteilte. 15.000 Wunschzettel kamen in diesem Jahr aus dem Ausland - die meisten aus China, gefolgt von Polen und Russland.

Nach der Zahl der Briefe ist die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort die größte in Deutschland. Derartige Filialen gibt es jedoch auch außerhalb Brandenburgs - etwa Himmelsthür, Himmelpforten oder Nikolausdorf in Niedersachsen, Himmelstadt in Bayern und Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen.