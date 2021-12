Interview | 24 Tiere nach Weihnachten im Berliner Tierheim abgegeben - "Ich war erschüttert, wie viele Fundtiere es doch bis jetzt sind"

Mo 27.12.21 | 16:29 Uhr

dpa/Marcus Brandt Audio: Radioeins | 27.12.2021 | Interview mit Beate Kaminski | Bild: dpa/Marcus Brandt

Jedes Jahr landen etliche Tiere, die zu Weihnachten verschenkt wurden, nach den Feiertagen im Berliner Tierheim. Schon jetzt waren es in diesem Jahr 24. Tierheim-Sprecherin Beate Kaminski sagt im Interview, womit sie in den nächsten Tagen rechnet.

rbb: Frau Kaminski, wie viele Tiere wurden rund um die Feiertage zwischen dem 21. und 26. Dezember gefunden? Beate Kaminski: In diesem Jahr wurden allein in den letzten sechs Tagen 24 Tiere abgegeben, das sind mehr als im Vorjahr [Anm. d. Redaktion: 2020 wurden 19 Fundtiere abgegeben]. Darunter waren sechs Hunde, zwölf Katzen und sechs Vögel. Die sind auch fast alle noch hier. Nur vier wurden bis jetzt abgeholt.

In welchem Zustand sind diese Tiere? Wurden sie ausgesetzt? Also teilweise ist es recht eindeutig. Wir haben zum Beispiel ausgesetzte Katzen, die in einem Hausflur gefunden wurden. Wir haben zwei Wellensittiche, die in einem sehr kleinen Käfig ausgesetzt wurden, wo einem der Vögel sogar die Flügel mit Klebestreifen fixiert wurden, so dass er sie gar nicht ausbreiten und fliegen konnte. Wir haben außerdem zwei relativ junge Hündinnen aus Friedrichshain, die sehr, sehr ängstlich sind. Dabei ist uns noch nicht ganz klar, wie sich diese Geschichte entwickelt. Aber es ist schon sehr ungewöhnlich, dass zwei junge Hunde, relativ unerzogen und sehr lebhaft, einfach irgendwo zurückgelassen werden. Das klingt so ein bisschen nach Überforderung.

Wie ist das Berliner Tierheim derzeit ausgelastet? Dieses Jahr war nicht leicht für uns, wie natürlich auch für viele andere. Man hat das Gefühl, dass Tiere durchaus zu den großen Opfern der Corona-Pandemie gehören, vor allem Hundewelpen und Kleintiere, wie Kaninchen, Hamster oder Meerschweinchen. Wir haben dieses Jahr alleine schon mehr als 130 Hundewelpen aus illegalem Handel aufnehmen müssen. Die werden sichergestellt von Veterinärämtern, teilweise ausgesetzt oder von Besitzern abgegeben, die die zwei Tage hatten. Die Tiere waren todkrank, weil sie aus irgendwelchen merkwürdigen Quellen kamen. Man kann sich vorstellen, wenn ein Hund Durchfall hat, gibt es schon viel zu tun. Wenn man aber mehrere Würfe an Welpen bekommt, die alle an Durchfall leiden, zum Teil mit Würmern oder Flöhen befallen sind, kann man sich vorstellen, was dann hier los ist. Und so ging das fast das ganze Jahr.

Das Problem ist, dass man einfach zu leicht an Tiere kommt, wie zum Beispiel über das Internet oder auf irgendwelchen Parkplätzen. Das Internet spielt uns da natürlich leider gar nicht in die Hände. Beate Kaminski, Sprecherin des Berliner Tierheims

Es gibt viele, die jetzt in der Pandemie auf den Hund oder auf die Katze gekommen sind, weil sie im Home-Office die Möglichkeit haben, sich um ein Tier zu kümmern. Befürchten Sie, dass nach der Pandemie, Haustiere vernachlässigt werden? Die Sorge muss man natürlich immer haben. Es gibt ja zum Glück, das muss man auch sagen, sehr viele Leute, die sich das gut überlegt haben. Aber es gibt auch viele, die nicht richtig vorbereitet sind. Das Problem ist, dass man einfach zu leicht an Tiere kommt, wie zum Beispiel über das Internet oder auf irgendwelchen Parkplätzen. Das Internet spielt uns da natürlich leider gar nicht in die Hände. Das heißt, wenn ich heute einen Welpen haben will, habe ich den morgen und bezahle inzwischen vierstellige Beträge. Das sind auch keine Schnäppchen sozusagen mehr in Anführungszeichen. Die illegalen Händler fragen natürlich auch nicht nach, ob man Ahnung von Hunden hat, was man mit dem Tier in der Urlaubszeit macht, wie lange man am Tag außer Haus ist. All das würden seriöse Züchter oder ein Tierheim nachfragen. Und da trennt sich natürlich ganz schnell die Spreu vom Weizen.

Weihnachten ist gerade erst vorbei. Wird es in den nächsten Tagen noch schlimmer, wenn die Weihnachtsgeschenke anfangen zu nerven? Ich war erschüttert, wie viele Fundtiere es doch bis jetzt sind, weil es sich die letzten Jahre so ein bisschen eingepegelt hatte. Für mich bedeutet es: mehr Haustiere in den Haushalte,n mehr Fundtiere, mehr Aussetzungen, mehr Abgaben. Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, wie die nächsten Tage werden. Rund um Silvester kommen natürlich noch die Böller dazu, dass Hunde wegrennen, wenn sie nicht angeleint sind oder Katzen nicht mehr nach Hause kommen. Das kommt natürlich noch obendrauf. Und da müssen wir echt jetzt bald gucken, wie wir hier mit unserem Platz klarkommen. Denn wir müssen ja auch alle irgendwie versorgen. Also jeden, der Haustiere hat und an ihnen hängt, bitte ich, diese wirklich zu sichern, damit sie nicht wegrennen. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Beate Kaminski führte Frauke Oppenberg für Radioeins. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Version des Interviews, das Sie oben im Beitrag komplett als Audio hören können.

Sendung: Radioeins, 27.12.2021, 14:15 Uhr