Fr 31.12.21 | 13:57 Uhr

2021 sollte alles besser werden, wurde es aber nicht - und unsere Leidensfähigkeit hart auf die Probe gestellt. Jetzt kommt 2022. Wird dann alles besser? Oder die Ansprüche (und Hoffnungen) runter gefahren? Wir haben musikalisch in uns rein gehört.

Es ist geschafft. 2021 ist vorbei. Was war das nur wieder für ein Jahr. Bedeutete 2020 noch eine Zäsur, wurde das Leben mit sich stetig ändernden Corona-Regeln nun eine herausfordernde Normalität. Für die einen wurde es das Ende der Welt, wie wir sie kannten, andere fragten sich, warum es ihnen so dreckig geht. Derweil ging es auf den zeitweise überfüllten Intensivstationen um nichts anderes als zu überleben. Dabei gab es durchaus Hoffnung: Die Impfungen halfen, die Pandemie im Zaum zu halten. Es gab auch in weiten Teilen einen normalen Sommer. Dazu im Sport die von 2020 verschobene Europameisterschaft und Olympische Spielen sowie, sozusagen als Konstante, Bayern München als jährlichen Fußball-Meister.

Aber jetzt sind wir müde. Das Corona-Jahr hat uns geschafft. Wir wünschen uns nichts mehr als Neuerungen. Da könnte eine Wiedergeburt im Jahr 2022 gerade richtig kommen. rbb|24 hat eine Playlist erstellt, mit der sie musikalisch passend begleitet durchs neue Jahr kommen.



1. The End is the Beginning is the End - Smashing Pumpkins

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, schrieb einst Hermann Hesse. Der uns beschützt und der uns hilft zu leben, so geht es übrigens weiter. Geben wir auch dem neuen Jahr erst einmal eine Chance.



2. Stayin' Alive - Bee Gees

Dieses Lied ist ein Lebensretter. Wer schonmal einen Erste-Hilfe-Kurs belegt hat, weiß wahrscheinlich: "Stayin' Alive" hat den idealen Rythmus für eine erfolgreiche Herzdruckmassage. Ersthelfer und Rettungskräfte summen es in Notfällen. 2021 war geprägt von Geschichten über überforderte Pfleger und Ärztinnen, am Rande der Belastbarkeit. Vergesst nicht, das System zu retten, das Leben rettet, war oftmals ihre Botschaft. Hoffen wir, dass sie im kommenden Jahr Abhilfe erfahren.



3. Murphy's Law - Róisin Murphy

Was schief gehen kann, wird schief gehen. Besser man rechnet direkt mit dem Schlimmsten. So in etwa lässt sich Murphys Gesetz zusammenfassen, das auf einen US-Ingenieur zurückgeführt wird, der die Vorzüge der Redundanz predigte. Die irische Sängerin Róisin Murphy hat aus dem Motto schlechter Erwartungen eine House-Hymne über die Kraft neuer Anfänge gemacht. Wer anpackt, wird belohnt, singt sie: "I'll make my own happy ending".



4. Hurra die Welt geht unter - K.I.Z.

Und wenn alles noch schlimmer wird? Dann heißt es, positiv bleiben. Der Winter geht zu Ende. Und alles ist nichts im Vergleich zu dem Nach-Weltuntergangs-Szenario, das die Berliner Rapper von K.I.Z. in "Hurra die Welt geht unter" zeichnen, wenn sie an Lianen über den Heinrichplatz schwingen oder in den moosbedeckten Hallen im Reichstag ein Bürostuhlwettrennen fahren. "Auf den Trümmern das Paradies", krächzt die milchgesichtige Rauhfaserstimme Henning May im Refrain. Ganz im Sinne der Figur Tyler Durden in "Fight Club": Erst nachdem wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun.

5. Chemtrails over the Countryclub - Lana del Rey

Bill Gates ist ein Echsenmensch, der aus dem blutverschmierten Keller einer Pizzeria heraus die Welt regiert. Attila Hildmann? In Wahrheit BND-Agent, der mit seinen wirren Geschichten absichtlich den Ruf von Querdenkern runieren soll. Und natürlich sind an allem die Juden Schuld. Aufwachen !1!1!! Neben Corona hat eine zweite Pandemie die Welt erfasst: Verschwörungserzählungen und Fake News, mit denen Hass und Falschinformationen verbreitet werden. Lana del Rey liefert dazu den Soundtrack.



6. Berlin - Antoine Villoutreix

Berlin, Stadt der Freiheit, Stadt des Untergangs, Stadt aus Trümmern, Stadt des Feierns. Niedergang, Aufbruch, Abbruch, Neuerfindung. Diese Stadt hat schon einige Katastrophen überlebt. Sie wird es weiterhin. "Berlin, ich liebe dich so viel", singt der Franzose Antoine Villoutreix. Recht hat er.



7. Out of the Dark - Falco

Muss ich denn sterben, um zu leben?, fragte Johann Hölzel in diesem posthum erschienenen Song, der oft als Ankündigung des zu frühen Tods Falcos mit gerade einmal 40 Jahren interpretiert wurde. Doch genug des Trübsals. Die Erlösung wartet im Hier und Jetzt. Hörst du die Stimme, die dir sagt: "Into the light"?



8. Alles neu - Peter Fox

Weshalb wir mal kräftig durchwischen. Alles neu, so schön glänzt, wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Hören Sie diesen Song am besten irgendwann im Frühjahr, Stadt und Land sind endgültig erwacht, die Motivation schiebt an, das Leben pulsiert. Euphorie, Frische, Freiheit.



9. Good News - Mac Miller

Zuerst leider die schlechte Nachricht: Malcolm James McCormick war nur 26 Jahre auf dieser Welt - 2018 starb der Musiker an einer fatalen Kombination aus Schmerzmitteln, Alkohol und anderen Drogen, wohl versehentlich überdosiert. Die gute Nachricht: Unter seinem Künstlernamen Mac Miller floss der Rapper aus Pittsburgh so unnachahmlich locker und melodiös durch seine Songs, dass sie einem auch in düsteren Corona-Zeiten die Welt etwas entspannter sehen lassen. Miller konnte dunkle Gedanken aussprechen, ohne schwarz zu sehen. Und diese Leichtigkeit macht Hoffnung.

10. Viva la vida - Coldplay

Wenn man nach sovielen Jahren Dudelgarantie in Radiosendern von Oberstdorf bis Peenemünde das erste Mal auf den Text dieser Stadionhymne von Chris Martin und Kollegen achtet, bemerkt man auf einmal Erstaunliches: Ist ja gar keine glückstrunkene Ode an das pralle Leben, sondern das nostalgische Schwelgen eines entmachteten Königs in Erinnerungen. Fazit: Hast du es bis an die Spitze geschafft, wollen dich alle fallen sehen: "Oh, who would ever want to be king?". Aber wer wären wir, Sie in einem nasskalten Corona-Winter mit altklugen Kommentaren zu einem Gute-Laune-Hit zu nerven? "Viva la vida", bittersüß oder nicht, hat exakt einen Zweck: Laut aufdrehen, mitsingen, nicht nachdenken und sich vom Frust befreien.

11. The Drugs don't work - The Verve

Beherzigen Sie unseren Rat: Lassen Sie die Finger davon. Auch wenn Omikron uns den x-ten Lockdown bescheren mag, ob der dann "Wellenbrecher", "Kaimauer", "Bremsfallschirm" oder "Gute-Gesundheit-Gesetz" genannt werden wird. Wenn jemand wie The-Verve-Sänger Richard Ashcroft, hohlwangig und stets mit ein bisschen zuviel Glut in den Augen, schon aus eigener Erfahrung berichtet, dass Drogen nichts besser machen - na dann wird er schon recht haben.

12. The Drugs do work - Clara Luzia

Vermeintliche Gegenrede von Clara Luzia. Doch der Text der österreichischen Singer-Songwriterin ist keinesfalls so drogen-freundlich wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Und könnte auch als zeitgenössische Medienkritik gelesen werden: "You feed us new stuff every day, who's got the time to verify everything you say?" Dass der Song 4:20 Minuten lang ist, soll aber kein Zufall sein. Der vor allem in den USA gebräuchliche Code für den Konsum für Cannabis passt zum Zeitgeist, will das die neue Bundesregierung doch legalilisieren - vielleicht schon im neuen Jahr.

13. Warum geht es mir so dreckig? - Ton Steine Scherben

"Sieben Uhr aufstehen, Kaffee trinken

Zur Arbeit fahren, freundlich sein, den Chef grüßen

Nicht sagen, was ich denke, nicht denken, was ich sage." Na, auch ertappt bei dem Gedanken: Kenne ich, kenne ich gut? Abgesehen vom zur Arbeit fahren vielleicht, aber auch nach dem hundertsten Video-Meeting kann man die ganzen Visagen nicht mehr sehen. Das Ding ist: Nach so einem Pandemiejahr darf man auch einfach Rio-Reiser-Frusthören und die Lage ganz und gar bescheiden finden - den Druck, immer optimistisch, konstruktiv, lösungsorientiert zu denken, hält auf Dauer ja kein Mensch aus.

14. It's the End of the World as we know it - R.E.M.

Eigentlich hätte der Abgesang auf dieses Jahr, quasi "The End", auch wieder den Doors gebührt, doch das hatten wir gerade erst schon. Und wir wollen es ja alles positiver angehen. Also ist es das Ende der Welt, wie wir sie kennen. "And I feel fine", schiebt Michael Stipe so schnell nach, wie es der per Zufallsprinzip in einem Wörterbuch ausgewählte Begriff Rapid Eye Movement, für das das Kürzel der Band steht, vermuten lässt. In diesem Sinne: Freuen Sie sich auf 2022. Oder legen Sie sich wieder hin. Gute Nacht!



Bonustrack: "Always look on the bright Side of Life" - Eric Idle