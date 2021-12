Am Sonntag erinnerte der Berliner Bischof Christian Stäblein im Jubiläumsfestgottesdienst an die wechselvolle Geschichte des Ortes. Der Kircheninnenraum mit seinem besonderen blauen Licht sei immer wieder ein Ort der Freude und wie ein "Umhang in blau mitten in der Stadt", sagte Stäblein: "Aber diese Freude gibt es hier nicht bruchlos."



Der Bischof verwies unter anderem auf die Stalingrad-Madonna, ein Bild des deutschen Lazarettarztes Kurt Reuber (1906-1944), das zu Weihnachten 1942 in damaligen Kessel von Stalingrad entstand und heute in der Kirche hängt und an den "Goldenen Riss" in den Stufen vor der Kirche, der an die Opfer des Terroranschlags vom 19. Dezember 2016 erinnert. Auch die Einweihung vor 60 Jahren habe in "einer Stadt im Schmerz" stattgefunden, die gerade "frisch geteilt worden war", sagte Stäblein.