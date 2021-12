Razzia mit SEK-Einsatz - Polizei durchsucht Wohnungen in Berlin nach Bank-Überfall im Norden

Fr 10.12.21 | 14:11 Uhr

dpa/Lino Mirgeler Audio: Inforadio | 10.12.2012 | Silke Mehring | Bild: dpa/Lino Mirgeler

Zimperlich waren die Täter im Sommer nicht, als sie per Kernbohrung in einen Tresorraum einer Bank nahe Hamburg vorstießen und Millionen einsackten. Die Spur der Ermittler führt jetzt offenbar zu einer arabischen Großfamilie in Berlin.

Vier Monate nach einem spektakulären Einbruch in eine Bank nahe Hamburg mit Millionenbeute ist die Polizei mit einer Razzia in Berlin gegen Verdächtige vorgegangen. Mehrere Wohnungen und ein Geschäft im Berliner Stadtgebiet sowie eine Spielhalle in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) wurden am Freitag von Spezialeinsatzkommandos (SEK) und der Kripo durchsucht. Dies bestätigte ein Polizeisprecher in Bad Segeberg dem rbb. Unterstützt wurde die Polizei aus Schleswig-Holstein von Berliner Kollegen.

Morris Pudwell Villa in Berlin-Neukölln - Polizei führt Razzia bei Mitgliedern des Remmo-Clans durch Im Süden Berlins ist eine Razzia in einer Villa durchgeführt worden, die von Mitgliedern des Remmo-Clans bewohnt wird. Es geht um den Verdacht der Urkundenfälschung. Dutzende Polizeikräfte waren im Einsatz.

Neben möglichen Beweisen für Bankeinbruch auch Drogen entdeckt

Umfangreiche Ermittlungen der Kripo Pinneberg und der Staatsanwaltschaft Kiel (beide Schleswig-Holsten) hätten einen Anfangsverdacht des bandenmäßigen Diebstahls gegen drei Berliner im Alter von 24 bis 44 Jahren begründet, hieß es. Medienberichten zufolge soll es auch um zwei weitere Bankeinbrüche in Hamburg gehen. Die jetzt durchsuchten Wohnungen liegen demnach in Neukölln, Spandau, Tempelhof und ein Geschäft in Charlottenburg. Die Ermittler stellten mögliche Beweismittel sicher sowie eine größere Menge an Betäubungsmitteln, so ein Polizeisprecher.

Offenbar bekannter Berliner Clan im Visier der Ermittler

Durch eine Wohnung per Kernbohrung in einen Tresorraum

Bei dem Einbruch in die Sparkasse Norderstedt nördlich von Hamburg im August brachen die Täter mehr als 600 Schließfächer auf und stahlen Beute im Wert von mehreren Millionen Euro. Hierfür hatten die Täter eine Wohnung über dem Tresorraum der Sparkasse angemietet und waren von dort aus unbemerkt mit einer Kernbohrung zu den Schließfächern gelangt. Um Spuren zu verwischen, legten die Täter in der Wohnung Feuer.

dpa/Paul Zinken Entschlüsselung von Kryptohandys - Berliner Polizei beschlagnahmt bei Encrochat-Ermittlungen Waffen im Wert von 80.000 Euro Neue Zahlen zeigen: Durch die Entschlüsselung der Software Encrochat konnten die Berliner Ermittlungsbehörden bereits beachtliche Erfolge verbuchen. Mehr als 100 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet - und Waffen in hohem Wert beschlagnahmt.



Per Fernsehsendung nach Tätern gefahndet

Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" berichtete über den Fall am Mittwoch. Die Hamburger Sparkasse (Haspa) und die Staatsanwaltschaft Kiel setzten 55.000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Eine Bank-Mitarbeiterin hatte bereits im Frühjahr 2020 einen Mann bemerkt, der sich auffällig im Bereich vor dem Tresorraum umgesehen hatte. Die Polizei sucht mit Phantombildern und Bildern aus Überwachungskameras.

Möglicherweise gibt es Verbindungen zu einem versuchten Einbruch in eine Bank in Hamburg-Altona im Oktober 2020. In dem Fall nahm die Polizei im November einen Verdächtigen in Berlin fest, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Auch bei dieser Tat war ein großer Kernbohrer benutzt worden. Die Täter mussten allerdings ohne Beute flüchten. "Wir prüfen Zusammenhänge", sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei.

Sendung: Inforadio, 10.12.2021, 10:40 Uhr