Zapfenstreich Extended - Hier kommt die einzig wahre Merkel-Playlist

Do 02.12.21 | 06:14 Uhr | Von Matthias Pohl

Bild: imago images/Michael Gottschalk

Ganze drei Songs soll das Stabsmusikkorps der Bundeswehr am Mittwochabend zum Großen Zapfenstreich für Angela Merkel spielen. Bisschen mickrig für 16 Jahre Dienst am Vaterland, fanden wir. Hier kommt die Merkel-Playlist, Extended Version. Von Matthias Pohl

Nach guter alter preußischer Tradition werden verdiente Politiker in Deutschland mit Tschingderassabum in Rente geschickt. Zum Großen Zapfenstreich marschiert der Militärmusikdienst der Bundeswehr auf, und der oder in diesem Fall die zu Verabschiedende hat drei Wünsche frei. Das ging in der Vergangenheit schon mehrfach nach hinten los. Der Brioni-Kanzler Gerhard Schröder setzte mit Sinatras "My Way" ein letztes Statement seiner Eitelkeit, Karl-Theodor zu Guttenberg hielt "Smoke on the Water" ohne Gitarre für eine gute Idee und Thomas de Maizière sorgte mit Opus' "Live is Life" für den musikalischen Tiefpunkt. Nun also Angela Merkel: Sie soll sich für "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen, "Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef und das Kirchenlied "Großer Gott wir loben Dich" entschieden haben. Damit arbeitet sie sich souverän an der eigenen Vita ab - von der Pfarrerstochter über die DDR-Vergangenheit bis zu der Knefschen Prophezeiung, wonach ihr ganz neue Wunder begegnen werden. Dennoch - drei Songs für 16 Jahre Kanzlerschaft erschienen uns etwas wenig, Guttenberg und de Maizière bekamen dieselbe Portion schon nach zwei Jahren. rbb|24 hat daher eine erweiterte Playlist für einen würdigen Merkel-Abschied zusammengestellt.

Bild: imago images/Sven Simon

1. Angie - The Rolling Stones

Okay, das lag nahe. Aber wann hat die Songzeile "Angie, you're beautiful, yeah - But ain't it time we said goodbye?" jemals besser gepasst? Als Mick Jagger und Keith Richards das Lied 1973 schrieben, nahm die 19-jährige Angela gerade ihr Studium an der Karl-Marx-Universität in Leipzig auf. Zur Finanzierung desselben arbeitete sie übrigens teilzeit als Bardame, wie sie einer Biografin anvertraute.

2. Pokerface - Lady Gaga

Merkel besitzt die Gabe, für sie unangenehme Situationen scheinbar ungerührt zu ertragen. Zum Beispiel Karnevalsempfänge. Oder auch CSU-Parteitage - als Seehofer sie maßregeln wollte und sich selber zum Horst machte.

3. Mutti - Romano

Gut, Romano muss man nicht kennen. Grüne Bomberjacke und blonde Zöpfe. Aber Freude hatten wir an dem Reim: "Wer hat die dicksten Eier? Vamos a la playa. Meine meine Mutti". Und warten wir mal ab, ob der dröge Scholz der Papi der Nation wird.

4. König von Deutschland - Rio Reiser

"Die Socken und die Autos dürften nicht mehr stinken", sang König Rio schon 1986, "ich würde jeden Morgen erstmal ein Glas Schampus trinken." Klingt nach 'nem Plan.

5. Nur noch kurz die Welt retten - Tim Bendzko

Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Coronakrise - die Frau in den bunten Hosenanzügen musste sich ein ums andere mal darum kümmern, dass die Lage nicht außer Kontrolle geriet. Jetzt nur noch 148 Mails checken, wer weiß was dann passiert.

6. Run the World (Girls) - Beyonce

Sie startete als Kohls Mädchen und räumte die männliche Konkurrenz reihenweise ab, von Merz über Koch und Wulff bis zum Alten selbst. Nun bekommen wir erstmals eine Außenministerin, und die kommt sogar vom Völkerrecht! Who run the world? Girls!

7. Danke Merkel - K.I.Z.

"Autokorso für Angela, durch die BRD GmbH - Die Geschäftsführerin lässt dich rein ins kommunistische Flüchtlingsheim - Danke Merkel, danke für die geile Zeit -

Eine Frau als Kanzler, wir war'n alle live dabei" rappen die Berliner Sprechgesangskünstler Maxim, Nico und Tarek zur Kanzlerinnendämmerung. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.

Bild: rbb|24/imago images

8. Brandenburg - Rainald Grebe

"Da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum verprügeln" - Heimatlyrik auf Weltniveau. Auch wenn Merkel gebürtige Hamburgerin ist und ihren Wahlkreis irgendwo in Vorpommern hatte: Home is, where Kartoffelsuppe is, Uckermark!

9. Ritt der Walküre - Wagner

Nun wurde Frau Merkel selten bei einem Beyoncé-Konzert gesehen oder bei K.I.Z. Aber auf dem grünen Hügel in Bayreuth gehörten sie und Professor Sauer zum Promi-Inventar. Den Wagner-Fans zu Ehren gibt es den Wallkürenritt, dritter Akt. Und niemand denkt bitte an Colonel Kilgore aus "Apocalypse Now": "Ich liebe den Geruch von Napalm am frühen Morgen..."

10. The End - The Doors

Zum Schluss nochmal "Apocalypse Now", my only friend, the end. Ride the highway west, baby - vielleicht mit Prof. Sauer mal den Highway 66 runterbrausen? It's the end of our elaborate plans...