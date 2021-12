Alles ist an jenem Abend in Blaulicht getaucht. Es ist still, obwohl doch so viele Menschen dort sind. Im ersten Moment kann Hoedt gar nicht sehen, wo der Lkw steht. Als er um die Ecke kommt, sieht er alles - die "Leblosen" am Boden, wie er es formuliert, die Zerstörung, die vielen Verletzten. Sein erster Gedanke ist: "Wie sollen wir das alles schaffen?"

Frank Hoedt ist nicht der Einzige, den diese Nacht an und über die Grenzen der Belastbarkeit gebracht hat. Insgesamt stellten 63 Feuerwehrleute eine Dienstunfallanzeige – bei acht von ihnen wurde der Dienstunfall auch anerkannt, zwei Fälle sind bis heute nicht entschieden. "Das zehrt an einem", sagt Hoedt. Man sei beim Verarbeiten und müsse sich mit der Behörde rumschlagen.

13 Menschen starben durch den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz - mehr als 60 wurden verletzt. Fünf Jahre nach der Tat wurde am Sonntag in Berlin an die Opfer erinnert. Dabei räumte der Bundespräsident Fehler ein.

Auch fünf Jahre danach bleiben Risse. Doch vieles ist verheilt. Vieles ist anders. Die Feuerwache Suarez, die damals noch seine Heimat war, hat Frank Hoedt gegen die Feuerwehr – Leitstelle eingetauscht. Jetzt koordiniert er die Einsätze von drinnen, statt selbst draußen mittendrin zu sein. Diese Entscheidung hatte aber nichts mit dem Anschlag zu tun, sagt er. Es war einfach Zeit für etwas anderes – nach fast 40 Jahren bei der Feuerwehr.

Was sich noch verändert hat? Weihnachten. Diese Freude wurde ihm genommen. Früher, so erzählt er, sei immer die ganze Familie zusammen auf die Weihnachtsmärkte gegangen. "Diese ruhige besinnliche Vorweihnachtszeit ist für mich seit diesem Einsatz einfach vorbei." Das fällt jetzt aus. Denn dann kommt der Terroranschlag mit den Erinnerungen an die Menschen zu nah, die nur die Vorweihnachtszeit genießen wollten und dann zu Opfern wurden.

An den Täter denkt er nicht, sagt er, sondern nur an die Menschen, die starben, an deren Angehörige und Freunde. Aber am Heiligabend wird Frank Hoedt mit der Familie zusammen sein. Ganz in Ruhe.