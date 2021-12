Im Prozess um die mögliche Tötung eines Babys vor mehr als 20 Jahren ist die 61-Jährige Angeklagte freigesprochen worden. "Wir haben hier eine Aussage-Aussage-Konstellation", sagte der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter am Mittwoch im Landgericht Potsdam zur Begründung des Freispruchs (21 Ks 5/18). Die 61-Jährige war angeklagt, ihr lebensfähiges Kind geboren und dann "durch Stiche mit einem spitzen Gegenstand in den Brustkorb" getötet zu haben. Als Motiv sah die Staatsanwaltschaft, dass sie ihre Ehe nicht habe gefährden wollen. Sie bestritt im Prozess die absichtliche Tötung.

Die Angeklagte hatte ausgesagt, das Baby in der Badewanne geboren zu haben. Sie sei dann ohnmächtig geworden und habe das Neugeborene anschließend tot aus dem Wasser geholt. Der Ex-Mann hatte gesagt, er habe Stiche im Körper des Kindes gesehen, als er es in einer Tüte in der Wohnung entdeckte.



Die Ermittler hatten das tote Baby nie gefunden. Man habe keinen Leichnam eines Kindes, an dem man Spuren von gewaltsamer Einwirkung hätte feststellen können, so Horstkötter; und auch keinen weiteren unmittelbaren Zeugen. Er sagte: "Im Zweifel für den, in diesem Fall, die Angeklagte". Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.