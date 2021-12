Anklage fordert 15 Jahre Haft - Verteidigung will Unterbringung in Psychiatrie

Im Prozess um die Tötung von vier Bewohnern im Potsdamer Wohnheim Oberlinhaus fordert die Staatsanwaltschaft für die angeklagte ehemalige Pflegekraft 15 Jahre Haft. Die 52-Jährige habe sich des vierfachen Mordes und Mordversuchs schuldig gemacht, erklärte die Staatsanwältin am Freitag in ihrem Plädoyer vor dem Potsdamer Landgericht. Zudem forderte sie die Unterbringung der 52-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik.

Auch die Verteidigung fordete die Unterbringung der Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik. Seine Mandantin sei von einem "inneren Monster" beherrscht, was zu einem tödlichen Gewaltausbruch geführt habe, so der Anwalt der ehemaligen Pflegekraft. Einen konkreten Strafantrag stellte er nicht. Aus seiner Sicht sei die 52-Jährige aber schuldfähig, so der Verteidiger.