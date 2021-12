18 Jahre nach dem Horno-Umzug - Das geklonte Dorf

So 26.12.21 | 15:48 Uhr | Von Sylvia Belka-Lorenz

Es ist mittlerweile 18 Jahre her, dass das brandenburgische Horno dem Braunkohletagebau weichen musste. Der Umsiedlung war ein viele Jahre währender Kampf vorausgegangen. Sylvia Belka-Lorenz hat das neue alte Dorf besucht.

Das Navi will mich wahlweise zu einer kalifornischen Militärbasis oder in eine spanische Kleinstadt südlich von Valencia schicken. Alternativ schlägt es die Schreibweise Hornow - also hinten mit w - vor. Das ist zwar nicht ganz so weit, aber dennoch falsch. Horno - hinten nur mit o und dahinter in Klammern Jänschwalde - gibt es wiederum auf der Karte gar nicht mehr. Richtig ist stattdessen: Horno (Forst (Lausitz)).

Die alten Wunden klaffen nicht mehr

Da komme ich schließlich auch an. In der Nachmittagsdämmerung dieses Dezembers bin ich mit den Siegerts verabredet. Bernd Siegert, als Ortsvorsteher einst einer der erbittertsten Streiter für den Erhalt der alten Heimat, bittet mich in den Wintergarten auf einem mehr als stattlichen Anwesen. Während er am Telefon keinen Zweifel daran ließ, dass er auf Gespräche mit Journalisten nach all den Jahren eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat, begrüßt er mich live am Gartenzaun überaus freundlich. Die alten Wunden klaffen nicht mehr ganz so tief: "Wir sind ja jetzt schon 18 Jahre hier in Horno, so dass viel Normalität eingezogen ist", erzählt er. Auch die Zeit, in der man viel an Alt-Horno gedacht habe, lasse man zurück. "Man muss ja auch nach vorne schauen. Ich denke, wir haben aus der Situation das beste gemacht." Bernd Siegert ist groß, ein Hüne und ein Lausitzer, wie man ihn sich nicht besser ausdenken könnte. Der Mann ist ein Macher: große Hände, kräftige Stimme. Dass er inzwischen knapp 70 ist, das erschließt sich eigentlich erst, wenn man kurz nachrechnet. Denn Siegert und die Geschichte des Kampfes um Horno sind untrennbar miteinander verwoben.

Kampf endet mit Umsiedlung 2004

Das alte Horno war seine Heimat, die schon zu DDR Zeiten im wahrsten Wortsinne auf der Kippe stand. 1977 gab es die erste Ankündigung zur Abbaggerung. Mit der Wende eröffnete sich dann zum ersten Mal die Möglichkeit, sich der Kohlepolitik zu widersetzen. Die Hornauer wählten Bernd Siegert zum Ortsvorsteher - da war er noch nicht mal 40. Über anderthalb Jahrzehnte war er schließlich das Gesicht und die Stimme des Kampfes um den Erhalt von Horno. Ein Kampf, der 2004 mit der Umsiedlung endete. Viele Jahre später ist Siegert imstande, das eigene Schicksal zu relativieren: "In Horno haben Menschen gewohnt, die 1945 über die Neiße gekommen sind, die vertrieben wurden. Von denen habe ich mir oft erzählen lassen, wie schlimm das ist." Das könne man mit ihrer Situation nicht vergleichen. Die Hornoer hätten schließlich nicht ihr Hab und Gut verloren, betont Siegert. Und dennoch: "Die Leute haben mir immer gesagt: Heimat ist Heimat, und das wird man nicht wiederfinden." Wenn man jetzt von hier aus in Richtung Guben fahre, so Siegert, sei da nur das Tagebauloch. "Da gibt es kein Horno mehr. Unsere Heimat ist vollständig verschwunden."



Hartes Ringen mit dem Energiekonzern

Als Bürgermeister der Hornoer hat Siegert hart mit dem Energiekonzern Vattenfall gerungen, alle gerichtlichen Instanzen ausgeschöpft, alle politischen Hebel genutzt. Als schließlich klar war, dass das alte Horno abgebaggert wird, ging es darum, die Umsiedlung so erträglich wie möglich zu gestalten. Vattenfall ließ sich das viel Geld kosten, Medien berichteten über eine astronomische Summe von 100 Millionen Euro - das ruft Neider auf den Plan. Das schmerzt Bernd Siegert bis heute: "Wir haben ja alle Fußbodenheizung in die Hühnerställe legen lassen, damit die Hühner zwei Eier legen am Tag", merkt er mit offensichtlicher Ironie an. Das habe ihn am Anfang traurig gemacht. Erst seien die Hornoer die Bösen gewesen, die die Arbeitsplätze vernichten, und jetzt sei man auf die Hornoer neidisch - weil sie versuchten, das Beste draus zu machen. "Wie schlecht können Menschen denken", fragt sich Siegert.

Neues Zuhause für 60 Familien

Wie das neue Dorf wenige Kilometer entfernt aussehen soll, durften die Hornoer selber bestimmen. Und sie wollten, dass es ganz und gar aussehen sollte wie das alte: dieselben Straßennamen, dieselben Hausnummern, die gleichen Grundstücksgrößen, die gleichen Nachbarn. "Das geklonte Dorf", so beschrieb es ein Journalist, als das alles noch ganz neu war, alles wie auf einer Modelleisenbahnplatte penibel angeordnet, einschließlich Kneipe und umgebettetem Friedhof. Für die eigene Dorfkirche wurden Altar und Turmhaube aus der früheren Dorfkirche übernommen. Die neue Kirchhofsmauer besteht aus den Überresten der abgerissenen Feldsteinkirche. 60 Familien haben damals hier am Rand von Forst ein neues Zuhause gefunden, unter ihnen auch Leute, die selbst in der Kohle arbeiten. Was vielen von ihnen vor 20 Jahren undenkbar schien, ist heute kaum noch ein Thema: Dass sie eine neue Heimat an anderem Ort finden konnten.

Horno ist jetzt beliebter Zuzugsort

"Wir sind nun hier ansässig geworden, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen sich hier auch wohlfühlen", sagt Siegert. Wenn die Alten zusammenkommen, würden dennoch immer die alten schönen Zeiten ins Gespräch gebracht. Jeder Mensch neige dazu, so Siegert. Das Schlechte werde vergessen und an das Gute erinnere man sich. "Da will ich keine Bewertung vornehmen", fügt er hinzu. "Jammern hilft ja nicht." Das sind Sätze, die Bernd Siegert oft sagt: Da will ich keine Bewertung vornehmen. Und: Jammern hilft nicht. Es ist sicher, dass die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte ihn verändert hat. Ob er womöglich sogar lockerer geworden sei? Siegert grinst: "Ich war privat schon immer locker. Aber wenn es um die Sache ging, konnte ich sehr hart sein. Wenn es um das Ziel geht, dann kämpfe ich." Zumal, wie er ergänzt, er früher Sportler war. Siegerts Erfolge im Judo belegen die vielen Pokale im Wintergarten. Die Trophäen, die nicht vom Judo stammen, sind für seine Erfolge als Kaninchenzüchter. Er kann sich gut beschäftigen, das betont er oft. Lieber kein Blick zurück - und auch das neue Horno hat sich verändert. Die Bäume sind inzwischen groß geworden, viele der alten Hornoer sind verstorben. Dafür ist das Dorf nicht zuletzt wegen der guten Bausubstanz ein beliebter Zuzugsort. Horno ist heute nicht mehr nur der neueste, sondern vom Altersdurchschnitt her auch der jüngste Stadtteil von Forst.

"Nee, ich fahr' nicht gucken"

Welches Gefühl bei den Hornoern heute überwiegt? Wehmut oder doch das Angekommensein? Dass lasse sich so einfach gar nicht sagen, erzählt Siegerts Ehefrau Sabine: "Es ist beides. Es ist mein Zuhause geworden. Aber es ist trotzdem nicht wie früher. Wenn wir Äpfel ernten zum Beispiel, wir hatten wunderbare alte Sorten und die Pfirsiche. Ich liebe Pfirsiche. Das war eine Fülle, die wir hatten." Sabine Siegert ist eine feine, freundliche, gepflegte Frau. Sie lächelt, wenn sie an ihren Obstgarten zurückdenkt. Oder an ihre guten Stellen beim Pilzesammeln früher, in den alten Wäldern. Aber das ist vorbei, da müsse man nicht lange drüber nachdenken. Hauptsache, dass die Familie zusammenbleiben konnte. Sentimentalität ist nicht das allererste Wesensmerkmal der Lausitzer. Nach vorne schauen das Motto hatte Bernd Siegert ja schon vor der Umsiedlung ausgegeben. Für sich selber und für die anderen Hornoer. Keine Sentimentalität - aber besser auch nicht allzu viel Konfrontation. Ist er mal zur Tagebaukante gefahren, dorthin, wo er groß geworden ist? "Nee. Ich fahr' nicht gucken. Ich war auch noch nicht einmal da oben gucken auf der Aussichtsplattform. Das muss nicht sein."

