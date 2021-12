Abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume: Nach einer ersten Bilanz melden Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg überschaubare Schäden. Die teils orkanartigen Böen und Niederschläge in der Nacht sorgten aber für viele kleinere Einsätze.

Polizei- und Feuerwehr mussten in der Nacht in Berlin und Brandenburg zu vielen Einsätzen nach Schäden durch die erheblichen Sturmböen ausrücken. Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam erklärte, mussten dabei zumeist abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume von Straßen und Autobahnen geräumt werden. Auf der A24 stießen ein Sattelzug und zwei Autos gegen einen Baum, der auf der Fahrbahn lag. Verletzt wurde dabei niemand.

In Doberlug-Kirchhain und Frankfurt (Oder) wurden Corona-Testzelte durch den Sturm beschädigt. Größere Sturmschäden seien bislang aber nicht bekannt, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Brandenburger Polizei dem rbb am Donnerstagmorgen.



In Berlin gab es in der Nacht etwa zehn wetterbedingte Einsätze. Es habe sich um heruntergefallene Dachziegel und abgebrochene Äste gehandelt, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr dem rbb. "Außergewöhnliche Einsätze" seien aber nicht gemeldet worden, es habe keine Verletzten gegeben.