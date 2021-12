Prozess um SUV-Unfall mit 4 Toten - "Ich habe ihm gesagt, dass er nicht Auto fahren darf"

Do 02.12.21 | 10:38 Uhr | Von Ulf Morling

Bild: dpa

Im Prozess gegen den 44-jährigen Autofahrer, der im September 2019 vier Fußgänger:innen in Mitte tötete, hat nun der Neurologe des Angeklagten ausgesagt. Er hätte nicht Auto fahren dürfen, sagte der Facharzt im Prozess. Von Ulf Morling

Im Prozess gegen den Verursacher des tragischen Unfalls an der Berliner Invalidenstraße ist am Mittwoch der Berliner Neurologe des Angeklagten vor Gericht befragt worden. Der Angeklagte hattte im September 2019 am Steuer seines SUV einen epileptischen Anfall erlitten, war daraufhin auf den Bürgersteig gerast und hatte mit dem Auto vier Fußgänger:innen getötet. Das jüngste Opfer war ein dreijähriges Kind. "Ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, dass der Patient nicht Auto fahren darf!", sagte der Arzt als Zeuge am Mttwoch im Gerichtssaal aus. Der 62-jährige Facharzt betreute den angeklagten Autofahrer bereits seit 2018. Ein Turmor war in dessen Kopf festgestellt worden.

Im Mai 2019 erlitt M. schließlich einen epileptischen Anfall und suchte den Neurologen erneut auf. Mit Sicherheit habe er mit seinem Patienten bereits damals über die Fahrtauglichkeit gesprochen, sagte der Mediziner vor Gericht: "Ich habe keine Frist auf Monate oder Jahre als Fahruntauglichkeit gesetzt", so der Neurologe. "Ich kann mich aber erinnern, dass ich ihm gesagt habe, dass er nicht fahren darf!" Man müsse immer annehmen, dass weitere Anfälle geschehen könnten. Nach der Hirn-OP des Angeklagten in der Schweiz am 7. August 2019 habe er Michael M. drei Wochen später in seiner Berliner Praxis wiedergesehen. Dieser habe ihm berichtet, dass er sich seit dem letzten Treffen nicht hinters Steuer gesetzt habe (was erwiesenermaßen nicht stimmte). Sein Neurologe berichtete, dass er M. daraufhin darauf hingewiesen habe , dass er nach dem epileptischen Anfall im Mai und dem operierten Tumor im Kopf "mindestens ein Jahr nicht ein Auto fahren darf". Allerdings musste der Facharzt einräumen, dass die Hinweise zum Fahrverbot für den Angeklagten in der Krankenakte seiner Praxis teilweise erst Monate später schriftlich fixiert wurden, nachdem der Neurologe von dem tragischen Unfall erfahren hatte.

Bereits vier Monate vor dem Unfall hatte der Angeklagte einen epileptischen Anfall erlitten, knapp vier Wochen vor dem tragischen Ereignis unterzog er sich einer Hirn-Operation in der Schweiz. In den vergangenen Prozesstagen wurden Mediziner aus Zürich und Berlin gehört, ob sie dem Angeklagten eine Fahruntauglichkeit attestiert und mitgeteilt hätten, bevor Michael M. sich hinters Steuer seines Autos setzte und der Unfall geschah.

Am Montag hatte im Prozess um die vierfache fahrlässige Tötung im Straßenverkehr der Schweizer Hirnchirurg ausgesagt, der den Tumor aus dem Kopf des Angeklagten minimalinvasiv entfernt hatte - knapp vier Wochen vor dem Unfall. Er habe nach der OP seinem Patienten mündlich empfohlen, für mindestens einen Monat nicht Auto zu fahren. Der Unfall geschah 29 Tage nach diesem Hinweis. Zur weiteren Behandlung und Einschätzung habe er M. an dessen Neurologen in Berlin verwiesen, so der Hirnchirurg. Der Chef der Neurochirurgie der Charité hatte als Zeuge im Prozess ausgesagt, dass M. im Gepräch "sehr wirsch" reagiert habe, als nach seinem ersten epileptischen Anfall vier Monate vor dem Unfall, Ärzte ihm verboten hätten, in nächster Zeit ein Auto zu führen.

Angeklagter fühlte sich gesund

Zum Prozessauftakt Anfang November hatte der Angeklagte eine Erklärung verlesen und darin beteuert, dass er nur in einem Arztbrief der Charité vom Mai 2019 darauf hingewiesen worden sei, für drei Monate nicht Autofahren zu dürfen. Das sei der einzige eindeutige schriftliche Hinweis, den er je bekommen habe. Der Unfall geschah vier Monate später, im September. Sein Schweizer Operateur habe ihm im Anschluss an Untersuchungen nach dem Eingriff "euphorische" WhatsApps gesendet, erklärte der Angeklagte: Die Untersuchung habe das bestmögliche Resultat ergeben, eine Nachbehandlung sei nicht notwendig. Er, M., sei sich damals "vollkommen sicher" gewesen, dass er "keinen erneuten epileptischen Anfall mehr haben könne."

Staatsanwaltschaft vermisst Eigenverantwortung

In der kommenden Woche wird ein weiterer Mediziner der Charité unter anderem dazu aussagen, wie Michael M. von den Medizinern in Bezug auf seine Fahrtauglichkeit belehrt wurde. Für die Staatsanwaltschaft ist laut Anklage noch ein weiterer Fakt entscheidend: S. hätte als Autofahrer – wie auch beim Alkoholtrinken- Eigenverantwortung zeigen müssen und mit gebotener Sorgfalt vor dem Unfall erkennen können und müssen, dass er sich angesichts des epileptischen Anfalls im Mai und seiner Hirn-OP im August im September nicht hätte hinters Steuer setzen dürfen. Für den 9. Februar 2022 ist das Urteil geplant.