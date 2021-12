Der Synchronsprecher Rajvinder Singh ist tot. Er war am 16. Dezember nach kurzer Krankheit in Berlin gestorben, wie ein Freund der Familie am Dienstag mitteilte. Singh wurde 65 Jahre alt.

Er sprach unter anderem die Figur des Raj in der US-Serie "The Big Bang Theory." Singh habe mit seiner besonderen Stimme die Figur unverwechselbar gemacht. "Er hat damit wesentlich zum riesigen Erfolg der Sitcom in Deutschland beigetragen", teilte ein Sprecher des Fernsehsenders ProSieben mit. Neben Raj synchronisierte Singh auch den Mr. Aziz in "Spider-Man 2" oder Rama-Kandra im Science-Fiction "Matrix - Revolutions".

Singh stammte aus Punjab in Indien und lebte laut der Mitteilung seit 1981 in Berlin. Er begann 1985 als Autor in deutscher Sprache zu veröffentlichen und war unter anderem Stadtschreiber zu Rheinsberg und Trier. Im Klak Verlag (Berlin) erschien zuletzt "Wenn ich Dich wie ein Buch lese".