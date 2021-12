Jana Hoger, Fachreferentin bei Peta Deutschland e.V. sagt, dass sie "meistens ein sehr, sehr trauriges Bild von Tieren" vorfänden, wenn sie in Gartencentern, Baumärkten oder auch Zoohandlungen unterwegs seien: "Wir sehen Tiere, die massiv gestresst sind, die sich teilweise gegenseitig attackieren, die offene Wunden haben. Die auch aufgrund von dem Stress natürlich sehr, sehr immungeschwächt sind."

Bereits 2016 untersuchte die Charité in einer Studie Meerschweinchen aus Berliner Zoohandlungen. 55 von 59 Tieren hatten einen ansteckenden Hautpilz. Wie sind die Bedingungen fünf Jahre später? Das rbb Fernsehen hat Jana Hoger mit versteckter Kamera bei Besuchen von Märkten in Berlin und Brandenburg begleitet.



Die Aufnahmen zeigen, dass unter anderen in einer Filiale von Pflanzen-Kölle in Brandenburg und in einem Geschäft von Futterhaus in Berlin Kleintiere mit ernsthaften Krankheiten oder Verletzungen verkauft werden. In jeder der drei besuchten Einzelhandelsfilialen hat die Expertin von Peta, die selbst vier Jahre in einer Tierarztpraxis gearbeitet hat, verletzte und kranke Tiere gefunden.



Tierärztin Jeannette Koepsel diagnostiziert in der aktuellen Stichprobe des rbb Verletzungen und Krankheiten, darunter typische Bisswunden und Infektionen.