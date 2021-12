Verkehrsanalyse - Berlin und Potsdam unter den staureichsten Städten Deutschlands

Di 07.12.21 | 15:30 Uhr

Michael Sohn/AP/pa Audio: Inforadio | 07.12.2021 | Peter Klinke | Bild: Michael Sohn/AP/pa

Platz zwei und Platz vier: Berlin und Potsdam zählen laut einer aktuellen Studie zu den staureichsten Innenstädten Deutschlands. Mehr als eine Arbeitswoche verbrachten Autofahrer im Schnitt im Stop-and-go-Verkehr. Von Georg-Stefan Russew

Berlin und Potsdam zählen 2021 zu den staureichsten Innenstädte Deutschlands. Nach dem am Dienstag veröffentlichten Inrix Global Traffic Scorecard [inrix.com] verbrachten Kraftfahrender in der Bundeshauptstadt im Schnitt 65 und in Potsdam 46 Stunden im Stau in ihren Fahrzeugen. Damit belegt Berlin im bundesweiten Ranking Platz zwei. Potsdam ist darin die Nummer vier. Die deutsche Nummer eins ist München mit 79 Stunden, Platz drei in dem Ranking geht an Hamburg mit 47 Stunden.

Staureichste Straßen in Berlin

Einsame Spitze ist Berlin in der Top Ten der am meisten befahrenen deutschen Straßen. Gleich vier tauchen 2021 in dem Ranking auf. Die staureichste Strecke in Berlin ist laut Inrix die B96 im Verlauf des Tempelhofer Damms zwischen Platz der Luftbrücke und Reißeckstraße. Hier mussten laut Studie im fast abgelaufenen Jahr Kraftfahrende täglich sieben Minuten mehr Fahrzeit hinnehmen. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet sind es 27 Stunden pro Fahrzeug. Im Bundesranking ist das Platz vier. Im vergangenen Jahr war die B96 noch bundesweiter Spitzenreiter.

Die Berliner Nummer zwei ist die A100 zwischen den Dreiecken Neukölln und Charlottenburg. Pro Tag und Fahrender waren es fünf Minuten mehr. Aufs Jahr gerechnet kamen so 20 Stunden zusammen. Bundesweit ist das Platz sieben. Die B2 zwischen Alexanderplatz und Caseler Straße ist die Berliner Nummer drei (in Deutschland Nummer acht). Auch hier sammelten Kraftfahrende täglich fünf Minuten mehr ein. Aufs Jahr war es eine halbe Arbeitswoche. Platz vier in der Bundeshauptstadt geht an die Prenzlauer Allee/Prenzlauer Promenade zwischen Christburger Straße und der A114-Anschlussstelle Pasewalker Straße. Auch hier waren es täglich fünf Minuten mehr. Aufs Jahr gerechnet kamen 20 Stunden zusammen.

Viele Baustellen in Potsdam

Neu in der Top-Ten-Liste ist 2021 die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam. Sie kletterte im Stau-Ranking von Rang 29 auf vier. Hier beeinflussen größere Baustellen und Vollsperrungen wie der Umbau des Leipziger Dreiecks und die Bauarbeiten an der Nuthe-Schnellstraße den Verkehrsfluss maßgeblich.

Verkehrsdichte erreichte noch nicht das Vor-Corona-Niveau

Laut Studie erreichte die Verkehrsdichte in Deutschland nicht das Vor-Corona-Niveau, dennoch war auf den Straßen und Autobahnen sehr viel mehr los. Im ersten Lockdown im April 2020 ging die Verkehrsdichte laut Inrix Traffic Scorecard um 52 Prozent zurück, im Oktober 2021 lag sie in Berlin nur noch fünf Prozent unter dem Wert des Jahres 2019. Pauschal auf ganz Deutschland hochgerechnet verbrachten Pendler:Innen 2021 durchschnittlich eine gesamte Arbeitswoche (40 Stunden) im Auto. Das sind 14 Stunden mehr als 2020, aber immer noch sechs Stunden weniger als 2019.

Eine Ausnahme vom Aufwärtstrend bildet der Bahn- und 2021 Busverkehr: In der ersten Jahreshälfte von 2021 beförderte die Deutsche Bahn 57 Prozent weniger Passagiere als 2019 im gleichen Zeitraum. Im weltweiten Vergleich mit London, Paris oder Brüssel fallen die Stauzeiten in Berlin und Potsdam noch moderat aus. Laut Studie mussten in London Kraftfahrende im fast abgelaufenen Jahr 148 Stunden Stau ertragen. Mit 140 Stunden ist Paris die Nummer zwei und in Brüssel waren 134 Stunden.

Methodik der Studie

Inrix ist ein Anbieter von Verkehrsanalysen und Connected-Car-Services. Das Unternehmen analysierte anonymisierte Daten aus verschiedensten Quellen wie zum Beispiel Datensätze aus Telefonen, Fahrzeugen und Städten. Die verwendeten Daten zeigen das Verkehrsaufkommen der untersuchten Straßenabschnitte über den gesamten Tagesverlauf hinweg. Die Staustudie identifiziert und bewertet Stau- und Mobilitätstrends in mehr als 1.000 Städten in 50 Ländern im Jahr 2021. Die Global Traffic Scorecard basiert auf der Methodologie der Traffic Scorecard von 2019 und 2020 und misst die Zeit, die ein Pendler durchschnittlich im Stau verbringt. Um noch genauere Ergebnisse zu erzielen, hat das Unternehmen auch Pendlerstrecken über die Stadtzentren hinaus identifiziert und in den Berechnungen berücksichtigt.

