Ein Wasserrohrbruch hat am Mittwochmorgen den Verkehr auf der vielbefahrenen Greifswalder Straße in Berlin-Prenzlauer Berg teilweise lahmgelegt. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale ist der Abschnitt zwischen Storkower Straße und Thomas-Mann-Straße stadtauswärts gesperrt.

Eine kleine Versorgungsleitung sei gebrochen, sagte der Sprecher der Berliner Wasserbetriebe, Stephan Natz, dem rbb. Wasserkunden seien in dem Gebiet nicht betroffen. Um an die Leitung zu gelangen, müsse zunächst eine Laterne abgesägt werden. Man hoffe, zumindest eine Spur der Greifswalder Straße bald wieder freigeben zu können, so Natz weiter. Der Rohrbruch solle in jedem Fall noch am Mittwoch repariert werden.

Bereits am Montag hatte es es drei Wasserrohrschäden in Berlin gegeben - im Wedding, in Reinickendorf und in Steglitz. Einen Zusammenhang mit der kurzen Frostperiode der vergangenen Tage sehen die Wasserbetriebe nach eigenen Angaben nicht.