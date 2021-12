Mit besonders viel Verkehr müsse auch am 22. und 23. Dezember gerechnet werden, da dann in fast alle Bundesländern die Weihnachtsferien beginnen. "An den Nachmittagen dieser beiden Tage wird es auf den Straßen besonders voll sein, an den Weihnachtstagen ist dann weniger los", so die ADAC-Sprecherin. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem übernächsten Sonntag, drohe dann eine erste Rückreisewelle. "Dann ist besonders am Nachmittag Geduld gefragt."

Aufgrund von Kontaktbeschränkungen und Einschränkungen für Ausflügler, etwa in alpinen Skigebieten, rechnet der ADAC mit weniger Reiseverkehr als noch vor der Pandemie. Es dürfte aber spürbar voller werden als noch im vergangenen Jahr. Wer jedoch mit dem Auto ins Ausland reise, müsse an den Grenzen mit Verzögerungen rechnen. Impf- oder Genesenen-Nachweise sowie Testzertifikate würden meist stichprobenartig kontrolliert werde, was mehr Zeit in Anspruch nehme.