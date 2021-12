Strahlende Sonne am Morgen nach klirrenden Frösten in der Nacht: Der zweite Weihnachtsfeiertag ist überall in Berlin und Brandenburg mit strengen Minusgraden, aber auch strahlendem Sonnenschein gestartet.



Am Mittag werden in der Region Temperaturen von minus fünf bis minus 13 Grad Celsius erwartet, teilte der ARD-Wetterdienst mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat - wie bereits am Samstag - für Berlin und Brandenburg am Sonntag eine amtliche Warnung vor strengem Frost herausgegeben.



Diese Fröste halten demnach in der Region noch bis zum Montag an, doch steigen die Temperaturen vom Südwesten her, so dass in den Regionen rund um den Fläming zu Wochenbeginn bereits Plusgrade erwartet werden - der Start in eine Periode deutlich wärmerer Tage mit starken Winden und Regen.