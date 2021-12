Nachdem es in der Nacht auf Dienstag und am Vormittag noch einmal frostig kalt war, soll es nun jeden Tag wärmer in Berlin und Brandenburg. "Ab jetzt setzt sich die warme Luft durch. Bis zu fünf Grad werden es am Dienstag - und dann geht es rasant nach oben", sagte der ARD-Meteorologe Alexander König dem rbb.

Zu Silvester könne es dann lokal bis zu 14 Grad warm werden. "Es wird wirklich ungewöhnlich mild", so der Meteorologe weiter. Die bisher höchsten Temperaturen zum Jahreswechsel habe es im Jahr 2017 mit in Berlin-Dahlem gemessenen 11,9 Grad gegeben. "Es kann gut sein, dass wir da einen neuen Tagesrekord erreichen werden am Freitag", sagte der Meteorologe Alexander Fromm rbb|24 auf Nachfrage. Und nicht nur das: Sowohl für Berlin-Dahlem als auch für die Wetterstation in Potsdam sei es dann auch der wärmste letzte Tag des Jahres seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Den warmen Schwall bringe ein Tiefdruckgebiet namens "Sebastian", das vom Atlantik her zu uns gelange. Einher mit den milderen Temperaturen gingen aber auch viele Regenfälle, so Meteorologe Fromm weiter. Regenpausen seien in dieser Woche am Mittwoch zu erwarten, sonst sei es fast durchgehend nass.