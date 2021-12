Bei einem Wohnhausbrand in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) am Samstag sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen, die die Feuerwehr bei den Löscharbeiten am Samstag gefunden habe, hätten noch nicht identifiziert werden können, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntagmittag mit. Vermutlich handle es sich aber um die beiden Bewohner des Hauses.