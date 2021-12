Die beiden diesjährigen Nobelpreisträger aus Deutschland, Klaus Hasselmann im Fachgebiet Physik sowie Benjamin List im Bereich Chemie, haben am Dienstagabend in Berlin-Dahlem ihre Auszeichnungen überreicht bekommen. Die Übergabe der Preise erfolgte durch den schwedischen Botschafter in Berlin, Per Thöresson.



Ort der Zeremonie war das Harnack-Haus der Max-Planck-Gesellschaft. Wegen der Corona-Pandemie werden die Nobelpreise in diesem Jahr nicht in Stockholm überreicht, die Wissenschaftler werden jeweils in ihren Heimatländern geehrt. Die Bekanntgabe der Nobelpreise fand bereits im Oktober statt.