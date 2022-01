Überlastete Justiz - Betrüger sind in Berlin oft nicht zu fassen

Mo 03.01.22 | 15:53 Uhr | Von Andrea Everwien, Jana Strauß und Ute Sturmhoebel

Mit Online-Bestellungen ergaunern Betrüger Waren im Wert von Tausenden Euro - zahlen müssen andere. Obwohl die Masche bekannt ist, scheint es nicht möglich zu sein, diesem Treiben Einhalt zu gebieten: Die Ermittelnden kommen einfach nicht hinterher. Von A. Everwien, J. Strauß, U. Sturmhoebel

Waltraud Schmids* Mann ist seit 23 Jahren tot, aber es kommt immer noch Post für ihn. Für seine Witwe ist der Gang zum Briefkasten mittlerweile unheimlich geworden – sie fürchtet Rechnungen oder Inkassoschreiben, die an ihren verstorbenen Mann adressiert sind. Nach und nach sind Schreiben mit Forderungen von mehr als viereinhalbtausend Euro plus Mahngebühren für sechs Pakete bei ihr angekommen, die Pakete selbst allerdings nicht.

Die Rentnerin hat keinen Computer und weder ihr Ehemann noch sie selbst haben diese Waren im Internet jemals gekauft. "Ich selber habe im Leben nie etwas bestellt", sagt sie, "was ich brauche, kaufe ich mir draußen." Damit meint die Berlinerin Läden in ihrer Umgebung. Waltraud Schmid versteht die Welt nicht mehr. Sie ist Opfer eines sogenannten Warenkreditbetruges geworden. Die Idee der Täter ist denkbar einfach. Sie brauchen nur Vor- und Nachname eines Opfers und dessen Anschrift. Dann kaufen sie im Internet auf Rechnung ein und fangen später das Paket vor der Haustür ihres Opfers ab.

Genau so ist es offenbar auch bei Waltraud Schmid abgelaufen. Immer wieder hat sie mit Inkassoforderungen gekämpft, in sechs Fällen hat sie auch Strafanzeige gestellt. Doch was ist daraus geworden? Die Staatsanwaltschaft antwortet auf rbb-Nachfrage: "In diesem Sachverhaltskomplex mussten alle Ermittlungsverfahren eingestellt werden, nachdem ein Tatverdächtiger nicht zu ermitteln war."

Kein Einzelfall

Was Waltraud Schmid passiert ist, ist kein Einzelfall. In den vergangenen vier Jahren verzeichnete die Berliner Polizeistatistik durchschnittlich 80.000 bis 90.000 Betrugsfälle pro Jahr. Die Aufklärungsrate ist niedrig: Nur 37 Prozent der erfassten Fälle wurden aufgeklärt. Von den erfassten Warenkreditbetrugsfällen in Berlin konnten zuletzt nur 20 Prozent aufgeklärt werden.

Zu viele Betrugsfälle, zu wenig Personal bei Polizei und Justiz, mitunter keine Hinweise auf die Täter oder ihren Aufenthaltsort - dadurch werden Strafanzeigen schneller zu den Akten gelegt, als es den Opfern lieb ist, sagt Ralph Knispel von der Vereinigung Berliner Staatsanwälte. Er sieht die Ermittlungsbehörden kurz vor dem Kollaps. "Die Ausstattung ist einfach unzureichend, sowohl technisch als auch personell, so dass Verfahren teilweise nur oberflächlich bearbeitet werden können", beschreibt Knispel die Situation. Diesen Eindruck bestätigt Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei. Die Vielzahl an Fällen habe eine Priorisierung zur Folge. Hinzu käme, dass in der Vergangenheit immer wieder Ermittler aus der Betrugsabteilung in andere Abteilungen versetzt worden seien, um etwa den Bereich Terrorabwehr zu stärken, so Jendro.

Ermittelnde müssen priorisieren

Rund 200 Betrugsfälle pro Tag erreichen die zuständige Abteilung des Landeskriminalamtes Berlin. Stefan Redlich, stellvertretender LKA-Leiter, muss das Problem managen. Er hat dafür rund 430 Mitarbeiter zur Verfügung. Seine Bilanz: Nicht alles ist machbar. Die Folge ist, dass es Betrugsfälle gibt, denen man mehr Aufwand widmet und andere, die vergleichsweise schnell eingestellt werden. "Wir schauen uns die Fälle an und prüfen, wo es Ermittlungsansätze gibt, die vielversprechend sind und dazu führen werden, dass wir die Täter ermitteln. Oder wir fragen: Ist es ein Fall, bei dem wir von vornherein sagen, hier können wir wahrscheinlich nicht den Täter finden."

Die Taten verjähren

Einstellen statt ermitteln - das scheint auch die Devise im Fall von Rita Abert gewesen zu sein. So sieht es jedenfalls die Berlinerin. Sie ist auf betrügerische Teppichreiniger reingefallen, hat über 400 Euro verloren und einen zerschnittenen Teppich zurückerhalten. Zum Ärger über ihren Verlust kam der Ärger über die Ermittlungsbehörden. Erst dreieinhalb Jahre nach der Tat legte ihr, nach eigenen Aussagen, die Polizei Fotos zur Identifikation des Tatverdächtigen vor - doch darauf erkannte sie ihn nicht. Wie soll man nach so langer Zeit einen Verdächtigen identifizieren?, fragt Abert verärgert. Nach fünf Jahren teilt die Staatsanwaltschaft ihr dann mit, das Verfahren werde eingestellt, weil "nunmehr die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat (…) verjährt ist".

Waltraud Schmid immerhin musste nicht für die Pakete bezahlen, die angeblich ihr Mann bestellt und die sie nie erhalten hatte. Die Rentnerin schickte Kopien der Strafanzeigen an die Inkassounternehmen, außerdem konnte sie nachweisen, dass ihr Mann, an den all die Rechnungen adressiert waren, lange verstorben war. Letztlich konnte sie damit die Zahlungen abwenden. Die Täter wurden allerdings nie ergriffen.

*Name geändert

